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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3718371937203721
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:45

vitaliian уже подсказали :

"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.

Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:50

многоходовочка

  Goodman написав:vitaliian уже подсказали :

"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.

Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."

Це якраз те про що казав Чаплига (многоходовочка):
бомбардування Енгельса (ці руки дяді Сема ніпричом) -> Вихід РФ із СНВ -> Поставки відповідних матеріалів Ірану -> Розширення клубу ядерних держав -> нова загроза США -> усунення нової загрози руками Ізраїля -> США ніпричом
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:33

  flyman написав:
  Goodman написав:vitaliian уже подсказали :

"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.

Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."

Це якраз те про що казав Чаплига (многоходовочка):
бомбардування Енгельса (ці руки дяді Сема ніпричом) -> Вихід РФ із СНВ -> Поставки відповідних матеріалів Ірану -> Розширення клубу ядерних держав -> нова загроза США -> усунення нової загрози руками Ізраїля -> США ніпричом

Ніякої многоходовочки не буде. Президент Ізраїлю вже виступив і зовсім по іншому питанню, яке зараз турбує ізраїльтян навіть більше ніж ядерна зброя Ірану, враховуючи массові протести в країні останнім часом проти судової антидемократичної реформи Нетаньяху. (Який здатний тільки гарно на брехати, а не воювати).

Та й взагалі, якщо і планувався би РЕАЛЬНО повномасштабний напад Ізраїля на Іран, то він ТОЧНО не був би анонсований. Тим більше "гадалками" ізраїльської розвідки на youtube.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:24

У тимчасово окупованому Криму росіяни формують перелік своїх працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема, відповідний план зроблений у Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", – наголосили в ЦНС.
Ukrainian
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  #<1 ... 3718371937203721
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