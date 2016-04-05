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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3718371937203721
Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:45

vitaliian уже подсказали :

"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.

Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 22:50

многоходовочка

  Goodman написав:vitaliian уже подсказали :

"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.

Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."

Це якраз те про що казав Чаплига (многоходовочка):
бомбардування Енгельса (ці руки дяді Сема ніпричом) -> Вихід РФ із СНВ -> Поставки відповідних матеріалів Ірану -> Розширення клубу ядерних держав -> нова загроза США -> усунення нової загрози руками Ізраїля -> США ніпричом
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 23:33

  flyman написав:
  Goodman написав:vitaliian уже подсказали :

"Министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с премьером Нетаньяху заявил, что США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием и подтвердил, что военная операция Израиля против Ирана начнётся в самое ближайшее время.

Президент Израиля сегодня вечером выступит с обращением к нации."

Це якраз те про що казав Чаплига (многоходовочка):
бомбардування Енгельса (ці руки дяді Сема ніпричом) -> Вихід РФ із СНВ -> Поставки відповідних матеріалів Ірану -> Розширення клубу ядерних держав -> нова загроза США -> усунення нової загрози руками Ізраїля -> США ніпричом

Ніякої многоходовочки не буде. Президент Ізраїлю вже виступив і зовсім по іншому питанню, яке зараз турбує ізраїльтян навіть більше ніж ядерна зброя Ірану, враховуючи массові протести в країні останнім часом проти судової антидемократичної реформи Нетаньяху. (Який здатний тільки гарно на брехати, а не воювати).

Та й взагалі, якщо і планувався би РЕАЛЬНО повномасштабний напад Ізраїля на Іран, то він ТОЧНО не був би анонсований. Тим більше "гадалками" ізраїльської розвідки на youtube.
roberto dark
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:24

У тимчасово окупованому Криму росіяни формують перелік своїх працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема, відповідний план зроблений у Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", – наголосили в ЦНС.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:27

Nikkei Asia это новый канал Арестовича?

Китайські експерти опублікували звіт, у якому зазначається, що бойові дії в Україні завершаться вже влітку цього року. Так повідомляє видання Nikkei Asia.

Згідно з джерелами, близькими до китайського уряду, в грудні Академія військових наук Китаю (AMS) завершила симуляцію війни в Україні, яка показала, що війна завершиться приблизно влітку 2023 року, і «Росія переможе». У доповіді йдеться про те, що і російська, і українська економіки надто виснажені, щоб продовжувати війну після літа.

Nikkei припускає, що результати були зміщені на користь РФ, щоб догодити керівництву Китаю, що схиляється до Москви. Проте, почувши прогноз AMS, Пекін підготував мирну пропозицію до річниці війни.

«Не виключено, ще результати були сфальсифіковані на користь Росії, аби догодити керівництву Китаю, прихильному до Москви. Але, за збігом обставин, термін дії пакету допомоги на 45 мільярдів доларів, прийнятого в грудні минулого року в США, закінчується і цього літа. Республіканці зараз мають більшість у Палаті представників США, а деякі члени партії скептично ставляться до щедрої допомоги, яка надається Україні»,– йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті видання.

https://glavcom.ua/country/politics/kit ... 13437.html
vitaliian
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