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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 37193720372137223723>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 00:24

У тимчасово окупованому Криму росіяни формують перелік своїх працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема, відповідний план зроблений у Красноперекопську.

"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", – наголосили в ЦНС.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 06:27

Nikkei Asia это новый канал Арестовича?

Китайські експерти опублікували звіт, у якому зазначається, що бойові дії в Україні завершаться вже влітку цього року. Так повідомляє видання Nikkei Asia.

Згідно з джерелами, близькими до китайського уряду, в грудні Академія військових наук Китаю (AMS) завершила симуляцію війни в Україні, яка показала, що війна завершиться приблизно влітку 2023 року, і «Росія переможе». У доповіді йдеться про те, що і російська, і українська економіки надто виснажені, щоб продовжувати війну після літа.

Nikkei припускає, що результати були зміщені на користь РФ, щоб догодити керівництву Китаю, що схиляється до Москви. Проте, почувши прогноз AMS, Пекін підготував мирну пропозицію до річниці війни.

«Не виключено, ще результати були сфальсифіковані на користь Росії, аби догодити керівництву Китаю, прихильному до Москви. Але, за збігом обставин, термін дії пакету допомоги на 45 мільярдів доларів, прийнятого в грудні минулого року в США, закінчується і цього літа. Республіканці зараз мають більшість у Палаті представників США, а деякі члени партії скептично ставляться до щедрої допомоги, яка надається Україні»,– йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті видання.

https://glavcom.ua/country/politics/kit ... 13437.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Увеличивается число украинцев, выступающих за мирные переговоры с россией - секретарь СНБО Данилов в эфире ток-шоу "Говорить Великий ЛЬВІВ"

По мнению Данилова, это опасная тенденция, которая распространяется даже на западные регионы Украины.

"Имейте в виду, таких (выступающих за переговоры с рф) становится всё больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже из западной Украины начинают о таких вещах говорить", - отметил он.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:27

  flyman написав:Німецьку мову в школах переважно вчили ще років 40 після 2СВ


німецьку мову припинили вчити з часів заміни Хрущева на Брежнева
у мене сестри старші пішли до школи у 1964р -вже почали вивчати англійську
в одній окремій школі у нас вивчали іспанську 2 роки (1974-1975), ці була погана ідея,
вона раптом закінчилась коли вчителька іспанської кудись переїхала (може на Кубу ?)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 08:31

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 09:49

  flyman написав:
  vitaliian написав:https://youtube.com/shorts/U8xvoK9gezc?feature=share

это опасная тенденция
  GALeon написав:Увеличивается число украинцев, выступающих за мирные переговоры с россией - секретарь СНБО Данилов в эфире ток-шоу "Говорить Великий ЛЬВІВ"

По мнению Данилова, это опасная тенденция, которая распространяется даже на западные регионы Украины.

"Имейте в виду, таких (выступающих за переговоры с рф) становится всё больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже из западной Украины начинают о таких вещах говорить", - отметил он.


Цікаво сини Данілова виступають за переговори чи продовження збройної боротьби? ))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:22

Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:26

  vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.

РФ таке влаштовує, будуть пуляти ракєтами/шахєдами, як в останні дні.
А от в неньці "фронда" підніматиме голову.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:28

  vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.

Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:34

  flyman написав:А от в неньці "фронда" підніматиме голову.
так этим и занимались всегда в том числе и ваши любимые чаплыги разные
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