У тимчасово окупованому Криму росіяни формують перелік своїх працівників та їх сімей, які підлягають першочерговій евакуації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що в деяких містах плани вже сформовані й затверджені. Зокрема, відповідний план зроблений у Красноперекопську.
"Такі дії окупантів свідчать про те, що вони не вважають, що "Росія тут навсєгда" як заявляє місцева пропаганда й не мають на меті затримуватись в Україні надовго. При цьому ворог продовжує мародерство та експлуатації українських промислових потужностей на захоплених територіях", – наголосили в ЦНС.
Китайські експерти опублікували звіт, у якому зазначається, що бойові дії в Україні завершаться вже влітку цього року. Так повідомляє видання Nikkei Asia.
Згідно з джерелами, близькими до китайського уряду, в грудні Академія військових наук Китаю (AMS) завершила симуляцію війни в Україні, яка показала, що війна завершиться приблизно влітку 2023 року, і «Росія переможе». У доповіді йдеться про те, що і російська, і українська економіки надто виснажені, щоб продовжувати війну після літа.
Nikkei припускає, що результати були зміщені на користь РФ, щоб догодити керівництву Китаю, що схиляється до Москви. Проте, почувши прогноз AMS, Пекін підготував мирну пропозицію до річниці війни.
«Не виключено, ще результати були сфальсифіковані на користь Росії, аби догодити керівництву Китаю, прихильному до Москви. Але, за збігом обставин, термін дії пакету допомоги на 45 мільярдів доларів, прийнятого в грудні минулого року в США, закінчується і цього літа. Республіканці зараз мають більшість у Палаті представників США, а деякі члени партії скептично ставляться до щедрої допомоги, яка надається Україні»,– йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті видання.
flyman написав:Німецьку мову в школах переважно вчили ще років 40 після 2СВ
німецьку мову припинили вчити з часів заміни Хрущева на Брежнева у мене сестри старші пішли до школи у 1964р -вже почали вивчати англійську в одній окремій школі у нас вивчали іспанську 2 роки (1974-1975), ці була погана ідея, вона раптом закінчилась коли вчителька іспанської кудись переїхала (може на Кубу ?)
Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
РФ таке влаштовує, будуть пуляти ракєтами/шахєдами, як в останні дні. А от в неньці "фронда" підніматиме голову.
vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.