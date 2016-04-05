vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.
приведите пример такой войны, где бы одна сторона истощила другую в длительном противостоянии примерно равных сил. Не забывайте, Украина воюет не собственными ресурсами, а ресурсами которыми не может распоряжаться (например резко их увеличить).
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 11:08, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.
приведите пример такой войны, где бы одна сторона истощила другую в длительном противостоянии примерно равных сил.
1ша світова, 2га світова, 30 літня, наполеонівські війни
flyman в 1й мировой даже примерно силы сторон не были равны, ты выхватываешь три слова из предложения и на них отвечаешь. Германию истощили потому что она изначально была слабее Антанты. Остальные войны были без бронетехники, ракет, авиации поэтому не требовали столько ресурсов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.
приведите пример такой войны, где бы одна сторона истощила другую в длительном противостоянии примерно равных сил.
Ніяких тактичних і стратегічних результатів битва не принесла — до грудня 1916 року лінія фронту зрушилася до рубежів, які займали обидві армії до 25 лютого 1916 року. Під час Верденської битви обидві сторони втратили близько мільйона осіб, серед яких убитими — до 430 тис. чоловік. Біля Вердену вперше отримали широке застосування легкі кулемети, рушничні гранатомети, вогнемети і хімічні снаряди. Значно зросла артилерійська щільність, велася енергійна боротьба за панування у повітрі, застосовувалися штурмові дії авіації. Піхота в наступі будувала глибокі бойові порядки і створювала штурмові групи. Вперше проводилися оперативні перегрупування військ за допомогою автомобільного транспорту.
Під Верденом зазнав фіаско німецький стратегічний план кампанії 1916 — одним сильним і швидким ударом вивести з війни Францію. Верденська операція, а також Битва на Соммі ознаменували собою початок виснаження військового потенціалу Німецької імперії і посилення Антанти.
"На Західному фронті без змін" (Еріх Марія Ремарк)
vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.
Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.
А що ви розумієте під "повним виснаженням ресурсів" для України? Так як у нас крім людей фактично нічого немає, то ви пропонуєте воювати до останнього українця - в буквальному розумінні цього.
flyman написав:А от в неньці "фронда" підніматиме голову.
так этим и занимались всегда в том числе и ваши любимые чаплыги разные
ну да, Соскін/Чаплига це ж не ОПЗЖ яке зі слугами і не тільки
ну прикидываться не надо, а! сегодня оно просто беспрерывно втиращая тупо чушь и вражеские нарративы "ни от кого не зависимое" чаплыга, а завтра оно дубинский значимый депутат ВР или даже лидер популярной среди вас партии шарийобнутых
flysoulfly написав:ну да, Соскін/Чаплига це ж не ОПЗЖ яке зі слугами і не тільки
ну прикидываться не надо, а! сегодня оно просто беспрерывно втиращая тупо чушь и вражеские нарративы "ни от кого не зависимое" чаплыга, а завтра оно дубинский значимый депутат ВР или даже лидер популярной среди вас партии шарийобнутых
Тут аналітику аналітять по тим скудним крохам інформації зпоза меж єдиного марафону, а ви весь такий у виборному процесі.
Дюрі-бачі написав:Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.
нам це не вигідно, ресурсів у них до біса. Тим більше їх народ буде воювати й за миску супа, у валянках з іржавим автоматом, жодного просвітлення там навіть не вимальовується
Может не до хрена, но стоимость жизни русского орка НОЛЬ в любой валюте, это рабы которые ничего другого не умеют, кроме как умирать за хозяев. А мы платим драгоценными жизнями наших бойцов, свободных людей, защитников, патриотов. Идет обмен золота на зеркала, нам это действительно невыгодно. И такого гавна у них много.