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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3720372137223723>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:48

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.

Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.

приведите пример такой войны, где бы одна сторона истощила другую в длительном противостоянии примерно равных сил. Не забывайте, Украина воюет не собственными ресурсами, а ресурсами которыми не может распоряжаться (например резко их увеличить).
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 11:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:51

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.

Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.

приведите пример такой войны, где бы одна сторона истощила другую в длительном противостоянии примерно равных сил.

1ша світова,
2га світова,
30 літня,
наполеонівські війни
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:56

flyman в 1й мировой даже примерно силы сторон не были равны, ты выхватываешь три слова из предложения и на них отвечаешь. Германию истощили потому что она изначально была слабее Антанты. Остальные войны были без бронетехники, ракет, авиации поэтому не требовали столько ресурсов.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 10 бер, 2023 11:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 10:57

  GALeon написав:Увеличивается число украинцев, выступающих за мирные переговоры с россией - секретарь СНБО Данилов в эфире ток-шоу "Говорить Великий ЛЬВІВ"

По мнению Данилова, это опасная тенденция, которая распространяется даже на западные регионы Украины.

"Имейте в виду, таких (выступающих за переговоры с рф) становится всё больше и больше. Это очень опасная тенденция, когда люди даже из западной Украины начинают о таких вещах говорить", - отметил он.

Звичайно небезпечна, адже тоді будуть вибори і можна втратити владу.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:00

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.

Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.

приведите пример такой войны, где бы одна сторона истощила другую в длительном противостоянии примерно равных сил.


Перша Світова, Франція-Німеччина
Верденська битва
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B2%D0%B0
Ніяких тактичних і стратегічних результатів битва не принесла — до грудня 1916 року лінія фронту зрушилася до рубежів, які займали обидві армії до 25 лютого 1916 року. Під час Верденської битви обидві сторони втратили близько мільйона осіб, серед яких убитими — до 430 тис. чоловік. Біля Вердену вперше отримали широке застосування легкі кулемети, рушничні гранатомети, вогнемети і хімічні снаряди. Значно зросла артилерійська щільність, велася енергійна боротьба за панування у повітрі, застосовувалися штурмові дії авіації. Піхота в наступі будувала глибокі бойові порядки і створювала штурмові групи. Вперше проводилися оперативні перегрупування військ за допомогою автомобільного транспорту.

Під Верденом зазнав фіаско німецький стратегічний план кампанії 1916 — одним сильним і швидким ударом вивести з війни Францію. Верденська операція, а також Битва на Соммі ознаменували собою початок виснаження військового потенціалу Німецької імперії і посилення Антанти.


"На Західному фронті без змін" (Еріх Марія Ремарк)
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:01

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:Letusrock если линия фронта долго не меняется другого варианта кроме заморозки нет, ни одной из сторон неинтересно истощение ресурсов, при неизменной линии фронта. В чем его смысл? Это я иду от разумного. Если идти от других точек зрения, там и выводы могут быть другие.

Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.

А що ви розумієте під "повним виснаженням ресурсів" для України?
Так як у нас крім людей фактично нічого немає, то ви пропонуєте воювати до останнього українця - в буквальному розумінні цього.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.


нам це не вигідно, ресурсів у них до біса. Тим більше їх народ буде воювати й за миску супа, у валянках з іржавим автоматом, жодного просвітлення там навіть не вимальовується
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:32

  flyman написав:
  flysoulfly написав:
  flyman написав:А от в неньці "фронда" підніматиме голову.
так этим и занимались всегда в том числе и ваши любимые чаплыги разные

ну да, Соскін/Чаплига це ж не ОПЗЖ яке зі слугами і не тільки

ну прикидываться не надо, а!
сегодня оно просто беспрерывно втиращая тупо чушь и вражеские нарративы "ни от кого не зависимое" чаплыга,
а завтра оно дубинский значимый депутат ВР или даже лидер популярной среди вас партии шарийобнутых
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:35

  flysoulfly написав:
  flyman написав:
  flysoulfly написав:ну да, Соскін/Чаплига це ж не ОПЗЖ яке зі слугами і не тільки

ну прикидываться не надо, а!
сегодня оно просто беспрерывно втиращая тупо чушь и вражеские нарративы "ни от кого не зависимое" чаплыга,
а завтра оно дубинский значимый депутат ВР или даже лидер популярной среди вас партии шарийобнутых

Тут аналітику аналітять по тим скудним крохам інформації зпоза меж єдиного марафону,
а ви весь такий у виборному процесі.

з.і.
чому не намові?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:45

  Letusrock написав:
  Дюрі-бачі написав:Навпаки: війна до повного виснаження ресурсів, зокрема економічних, в одного з учасників.


нам це не вигідно, ресурсів у них до біса. Тим більше їх народ буде воювати й за миску супа, у валянках з іржавим автоматом, жодного просвітлення там навіть не вимальовується

Может не до хрена, но стоимость жизни русского орка НОЛЬ в любой валюте, это рабы которые ничего другого не умеют, кроме как умирать за хозяев. А мы платим драгоценными жизнями наших бойцов, свободных людей, защитников, патриотов. Идет обмен золота на зеркала, нам это действительно невыгодно. И такого гавна у них много.
vitaliian
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