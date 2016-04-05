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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3720372137223723
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:51

ну да, Соскін/Чаплига це ж не ОПЗЖ яке зі слугами і не тільки

Соскін, Чаплига і Флуман - це Батько, Син і Святий дух секти Великої Зради.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А що ви розумієте під "повним виснаженням ресурсів" для України?
Так як у нас крім людей фактично нічого немає, то ви пропонуєте воювати до останнього українця - в буквальному розумінні цього.

Та хоча б ЗВР, який тримається виключно на донатах.
  vitaliian написав:1й мировой даже примерно силы сторон не были равны, ты выхватываешь три слова из предложения и на них отвечаешь. Германию истощили потому что она изначально была слабее

В Першій світовій Германія перемогла моцкалів саме за рахунок виснаження ресурсів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вчера ба-бах по тец. смотрю в окно - дым по Днепру, армагедон блин. ну всё капздец тец.
сегодня: пар из трубы, тец работает.
красавцы
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Без ЗВР ЖОДНА КРАЇНА В СВІТІ й 6 місяців не протримається у війні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:52

  beee написав:вчера ба-бах по тец. смотрю в окно - дым по Днепру, армагедон блин. ну всё капздец тец.
сегодня: пар из трубы, тец работает.
красавцы

І 92-й бенз на заправках Авіас чи не в кожному селі. Згідно документів - Україна.
«К.О» флуманам та їх істерикам , як з е/е , так і з нафтопродуктами.
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