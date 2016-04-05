andrijk777 написав:А що ви розумієте під "повним виснаженням ресурсів" для України? Так як у нас крім людей фактично нічого немає, то ви пропонуєте воювати до останнього українця - в буквальному розумінні цього.
Та хоча б ЗВР, який тримається виключно на донатах.
vitaliian написав:1й мировой даже примерно силы сторон не были равны, ты выхватываешь три слова из предложения и на них отвечаешь. Германию истощили потому что она изначально была слабее
В Першій світовій Германія перемогла моцкалів саме за рахунок виснаження ресурсів.