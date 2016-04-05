ну да, Соскін/Чаплига це ж не ОПЗЖ яке зі слугами і не тільки
Соскін, Чаплига і Флуман - це Батько, Син і Святий дух секти Великої Зради.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:51
Соскін, Чаплига і Флуман - це Батько, Син і Святий дух секти Великої Зради.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та хоча б ЗВР, який тримається виключно на донатах.
В Першій світовій Германія перемогла моцкалів саме за рахунок виснаження ресурсів.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
вчера ба-бах по тец. смотрю в окно - дым по Днепру, армагедон блин. ну всё капздец тец.
сегодня: пар из трубы, тец работает.
красавцы
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Без ЗВР ЖОДНА КРАЇНА В СВІТІ й 6 місяців не протримається у війні.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:52
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:33
Ви прям самі собі заперечили.
Якщо він "тримається виключно на донатах" до до чого тут "повне виснаження ресурсів України"??? Донати не можуть "виснажитись" практично ніколи, тому що для США ці донати - це копійки. США можуть припинити донати - але це не "виснаження".
Так і не зрозумів що ви маєте на увазі під "повним виснаженням ресурсів" для України?
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:44
andrijk777 В цьому році нам донатять, де гарантія що будуть донатити в 24 чи в 25?
За умов підтримки заходу в України ресурси майже безлімітні і тому ми не програємо і війна на виснаження - переможна тактика.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:50
я уже писал ранее, в конгрессе есть мнение, что если линия фронта долго не движется ни в одну ни в другую сторону, донатить на войну нет смысла, это бездонная бочка. Хорошо наверное думать, что мы поймали Бога за бороду и нам все должны, но партнеры могут считать иначе. Безлимитные ресурсы это как бесплатная медицина в ссср. На бумаге есть, а по факту нету.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
неможу погодитись, головний ресурс це люди, і ми значно поступаємось в ньому. Війна йде тут, на нашій території а не десь на Марсі. Що буде з країною та людьми, якщо ще років пять буде така інтенсивна війна а-ля Бахмут.
2/3 виїдуть/повмирають а третина території стане новою зоною відчудження. несхоже на переможний план
Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:45
vitaliian ,
Вітальян не був у конгресі, але знає які думки там розповсюджуються коридорами…
А не може там бути цілком слушної думки, що чим довше йде позиційна війна на виснаження, тим менше військового металолому залишиться у кацапстану. А цей металолом навіть могутніший ссср збирав десятиліттями, а кацапії такий повторно не зібрати і за сто років тепер. Тому , на думку США, таке роззброєння може забезпечити спокійне життя всьому світові років на піввіку.
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