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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3720372137223723
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:51

ну да, Соскін/Чаплига це ж не ОПЗЖ яке зі слугами і не тільки

Соскін, Чаплига і Флуман - це Батько, Син і Святий дух секти Великої Зради.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А що ви розумієте під "повним виснаженням ресурсів" для України?
Так як у нас крім людей фактично нічого немає, то ви пропонуєте воювати до останнього українця - в буквальному розумінні цього.

Та хоча б ЗВР, який тримається виключно на донатах.
  vitaliian написав:1й мировой даже примерно силы сторон не были равны, ты выхватываешь три слова из предложения и на них отвечаешь. Германию истощили потому что она изначально была слабее

В Першій світовій Германія перемогла моцкалів саме за рахунок виснаження ресурсів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вчера ба-бах по тец. смотрю в окно - дым по Днепру, армагедон блин. ну всё капздец тец.
сегодня: пар из трубы, тец работает.
красавцы
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Без ЗВР ЖОДНА КРАЇНА В СВІТІ й 6 місяців не протримається у війні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 12:52

  beee написав:вчера ба-бах по тец. смотрю в окно - дым по Днепру, армагедон блин. ну всё капздец тец.
сегодня: пар из трубы, тец работает.
красавцы

І 92-й бенз на заправках Авіас чи не в кожному селі. Згідно документів - Україна.
«К.О» флуманам та їх істерикам , як з е/е , так і з нафтопродуктами.
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Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:33

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:А що ви розумієте під "повним виснаженням ресурсів" для України?
Так як у нас крім людей фактично нічого немає, то ви пропонуєте воювати до останнього українця - в буквальному розумінні цього.

Та хоча б ЗВР, який тримається виключно на донатах.

Ви прям самі собі заперечили.
Якщо він "тримається виключно на донатах" до до чого тут "повне виснаження ресурсів України"??? Донати не можуть "виснажитись" практично ніколи, тому що для США ці донати - це копійки. США можуть припинити донати - але це не "виснаження".

Так і не зрозумів що ви маєте на увазі під "повним виснаженням ресурсів" для України?
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:44

andrijk777 В цьому році нам донатять, де гарантія що будуть донатити в 24 чи в 25?
За умов підтримки заходу в України ресурси майже безлімітні і тому ми не програємо і війна на виснаження - переможна тактика.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 13:50

  Дюрі-бачі написав:За умов підтримки заходу в України ресурси майже безлімітні і тому ми не програємо і війна на виснаження - переможна тактика.
я уже писал ранее, в конгрессе есть мнение, что если линия фронта долго не движется ни в одну ни в другую сторону, донатить на войну нет смысла, это бездонная бочка. Хорошо наверное думать, что мы поймали Бога за бороду и нам все должны, но партнеры могут считать иначе. Безлимитные ресурсы это как бесплатная медицина в ссср. На бумаге есть, а по факту нету.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:За умов підтримки заходу в України ресурси майже безлімітні і тому ми не програємо і війна на виснаження - переможна тактика.


неможу погодитись, головний ресурс це люди, і ми значно поступаємось в ньому. Війна йде тут, на нашій території а не десь на Марсі. Що буде з країною та людьми, якщо ще років пять буде така інтенсивна війна а-ля Бахмут.
2/3 виїдуть/повмирають а третина території стане новою зоною відчудження. несхоже на переможний план
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 14:45

vitaliian ,


если линия фронта долго не движется ни в одну ни в другую сторону, донатить на войну нет смысла,


Вітальян не був у конгресі, але знає які думки там розповсюджуються коридорами…
А не може там бути цілком слушної думки, що чим довше йде позиційна війна на виснаження, тим менше військового металолому залишиться у кацапстану. А цей металолом навіть могутніший ссср збирав десятиліттями, а кацапії такий повторно не зібрати і за сто років тепер. Тому , на думку США, таке роззброєння може забезпечити спокійне життя всьому світові років на піввіку.
Hotab
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