Ресурс "люди" не є "майже безлімітні". Порядку 7 мільйонів ми ВЖЕ втратили.
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:31
Ресурс "люди" не є "майже безлімітні". Порядку 7 мільйонів ми ВЖЕ втратили.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як би не було сумно, але незворотніх втрат "лише" - сотня тисяч, решту можна повернути.
"Воювати до останнього Українця" займе років 10, а то й більше. Звісно шкода людей, адже гинуть в нас патріоти і герої, але чисто з ресурсної точки зору втрати не такі й великі.
Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:14
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