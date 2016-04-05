RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3721372237233724
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:31

  Дюрі-бачі написав:andrijk777 В цьому році нам донатять, де гарантія що будуть донатити в 24 чи в 25?
За умов підтримки заходу в України ресурси майже безлімітні і тому ми не програємо і війна на виснаження - переможна тактика.

Ресурс "люди" не є "майже безлімітні". Порядку 7 мільйонів ми ВЖЕ втратили.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4497
З нами з: 11.11.14
Подякував: 186 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 15:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ресурс "люди" не є "майже безлімітні". Порядку 7 мільйонів ми ВЖЕ втратили.

Як би не було сумно, але незворотніх втрат "лише" - сотня тисяч, решту можна повернути.
"Воювати до останнього Українця" займе років 10, а то й більше. Звісно шкода людей, адже гинуть в нас патріоти і герої, але чисто з ресурсної точки зору втрати не такі й великі.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 638
З нами з: 29.07.22
Подякував: 57 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 16:14

  Дюрі-бачі написав:але чисто з ресурсної точки зору втрати не такі й великі.
поэтому военкоматы пакуют мужиков 50+ в автобусы. А кого будут паковать, если потери окажутся больше предполагаемых вами? И где мужики добровольцы 35-50?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17111
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3007 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3721372237233724
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113885
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4967
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (828)
10.03.2023 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.