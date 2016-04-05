Это не говорит о недостатке ресурса.
Военкоматы не отбирают целенаправленно 50+, а мобилизуют всех подряд. Распределение по возрасту достаточно равномерное. Избирательности действительно не хватает.
Уже после военкомата формируемые части проводят достаточно строгий отбор, что само по себе говорит об отсутствии дефицита ресурса.
Их немного (кто хотел, давно воюет), но есть. Им тоже непросто пройти отбор.
Это я пишу как мобилизованный (50+), которому уже дважды сказали: "Дедушка, идите погуляйте". Теперь сижу дома и жду звонка с приглашением на новый кастинг.