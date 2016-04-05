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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3722372337243725
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:поэтому военкоматы пакуют мужиков 50+ в автобусы.

Это не говорит о недостатке ресурса.
Военкоматы не отбирают целенаправленно 50+, а мобилизуют всех подряд. Распределение по возрасту достаточно равномерное. Избирательности действительно не хватает.
Уже после военкомата формируемые части проводят достаточно строгий отбор, что само по себе говорит об отсутствии дефицита ресурса.
  vitaliian написав:И где мужики добровольцы 35-50?

Их немного (кто хотел, давно воюет), но есть. Им тоже непросто пройти отбор.

Это я пишу как мобилизованный (50+), которому уже дважды сказали: "Дедушка, идите погуляйте". Теперь сижу дома и жду звонка с приглашением на новый кастинг.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:40

Сибарит спасибо вы меня реально успокоили, я правда думал если пакуют 50+ значит уже дефицит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:42

vitaliian Поки локальні дефіцити: приходить зверху "норма" - скажімо, 2000 із Закарпаття - от і ловлять їх кілька тижнів, а потім тиша до чергової "норми".
І ще часто шукають певні Військово-облікова спеціальність: якщо бачать артилериста чи водія - одразу пишуть повістку, а 999 можуть і відпустити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:57

  Дюрі-бачі написав:vitaliian Поки локальні дефіцити: приходить зверху "норма" - скажімо, 2000 із Закарпаття - от і ловлять їх кілька тижнів, а потім тиша до чергової "норми".

А от мені цікаво
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Здається, що фантазія

Бо я якось не бачив прямо пакування, скоріше, бесіда
pesikot
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