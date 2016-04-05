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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3723372437253726>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:40

Сибарит спасибо вы меня реально успокоили, я правда думал если пакуют 50+ значит уже дефицит.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:42

vitaliian Поки локальні дефіцити: приходить зверху "норма" - скажімо, 2000 із Закарпаття - от і ловлять їх кілька тижнів, а потім тиша до чергової "норми".
І ще часто шукають певні Військово-облікова спеціальність: якщо бачать артилериста чи водія - одразу пишуть повістку, а 999 можуть і відпустити.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:57

  Дюрі-бачі написав:vitaliian Поки локальні дефіцити: приходить зверху "норма" - скажімо, 2000 із Закарпаття - от і ловлять їх кілька тижнів, а потім тиша до чергової "норми".

А от мені цікаво
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Здається, що фантазія

Бо я якось не бачив прямо пакування, скоріше, бесіда
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Інсайди від чоловіка колегині.
Пакування досить регулярне, але зазвичай його провокують самі мобілізовані своєю не коректною поведінкою.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:04

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Інсайди від чоловіка колегині.
Пакування досить регулярне, але зазвичай його провокують самі мобілізовані своєю не коректною поведінкою.

Тобто - фантазії
Іншого я і не очікував

PS. колегині ? Не колежанки ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:А от мені цікаво
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Здається, що фантазія

Бо я якось не бачив прямо пакування, скоріше, бесіда


десятки відео гуляють по телеграмам, одне-два навіть прокоментували офіційно по ТВ

Звісно що є норми, чи ви як думаєте, що з Києва звонять в Ужгород і кажуть "будьте-добрі, якщо маєте час, то попитайте там людей, може хтось захоче піти повоювати трохи" чи як? По-любому є норма, інакше яка відповідальність ТЦК? вони б просто забили на все
Яка цифра для області, питання спірне, я чув про останній набір різні, від 2000 і вище.
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:18

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Інсайди від чоловіка колегині.
Пакування досить регулярне, але зазвичай його провокують самі мобілізовані своєю не коректною поведінкою.

Тобто - фантазії
Іншого я і не очікував

PS. колегині ? Не колежанки ?


ви сприймаєте інфо лише в надрукованому виді з мокрим штампом офісу президента?
Дійсно хотять натовпи добровольців по вулицях, а Дюрі-бачі думає "давай я зараз Pesikotu лапши навішаю"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:30

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Ресурс "люди" не є "майже безлімітні". Порядку 7 мільйонів ми ВЖЕ втратили.

Як би не було сумно, але незворотніх втрат "лише" - сотня тисяч, решту можна повернути.
"Воювати до останнього Українця" займе років 10, а то й більше. Звісно шкода людей, адже гинуть в нас патріоти і герої, але чисто з ресурсної точки зору втрати не такі й великі.

Як би не було сумно, але для "держави Україна" в 90% випадків немає різниці чи людина злиняла за кордон чи померла на полі бою.
Можна повернути, але я вважаю що 50% людей точно не повернуться. Тобто 3,5 лямів втрачено безповоротно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:37

  Ой+ написав:Адвокатка каже, що її клієнт Руслан Коцаба не переховується і хоче брати участь в судових засіданнях. Зараз він оформлює статус біженця, оскільки так зможе отримати допомогу на утримання від держави. https://suspilne.media/409125-obvinuvac ... raini-sud/

очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:37

Letusrock
Краще б ти промовчав, але ти сказав. Навіть 2 рази

Тим самим оце "кум-сват-брат сказав, що пакують", підтвердив, що про плани - якщо не брехня, то близько до цього

Десь там у телезі якесь відео показали, що пакують
А чому у тебе така віра відео в телезі ?

Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
pesikot
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  #<1 ... 3723372437253726>
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