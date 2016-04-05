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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:40
Сибарит спасибо вы меня реально успокоили, я правда думал если пакуют 50+ значит уже дефицит.
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vitaliian
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:42
vitaliian Поки локальні дефіцити: приходить зверху "норма" - скажімо, 2000 із Закарпаття - от і ловлять їх кілька тижнів, а потім тиша до чергової "норми".
І ще часто шукають певні Військово-облікова спеціальність: якщо бачать артилериста чи водія - одразу пишуть повістку, а 999 можуть і відпустити.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 17:57
Дюрі-бачі написав:vitaliian
Поки локальні дефіцити: приходить зверху "норма" - скажімо, 2000 із Закарпаття - от і ловлять їх кілька тижнів, а потім тиша до чергової "норми".
А от мені цікаво
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Здається, що фантазія
Бо я якось не бачив прямо пакування, скоріше, бесіда
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pesikot
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:03
pesikot написав:
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Інсайди від чоловіка колегині.
Пакування досить регулярне, але зазвичай його провокують самі мобілізовані своєю не коректною поведінкою.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:04
Дюрі-бачі написав:
Інсайди від чоловіка колегині
pesikot написав:
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
.
Пакування досить регулярне, але зазвичай його провокують самі мобілізовані своєю не коректною поведінкою.
Тобто - фантазії
Іншого я і не очікував
PS. колегині ? Не колежанки ?
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pesikot
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:08
pesikot написав:
А от мені цікаво
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
Здається, що фантазія
Бо я якось не бачив прямо пакування, скоріше, бесіда
десятки відео гуляють по телеграмам, одне-два навіть прокоментували офіційно по ТВ
Звісно що є норми, чи ви як думаєте, що з Києва звонять в Ужгород і кажуть "будьте-добрі, якщо маєте час, то попитайте там людей, може хтось захоче піти повоювати трохи" чи як? По-любому є норма, інакше яка відповідальність ТЦК? вони б просто забили на все
Яка цифра для області, питання спірне, я чув про останній набір різні, від 2000 і вище.
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Letusrock
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:18
pesikot написав: Дюрі-бачі написав:
Інсайди від чоловіка колегині
pesikot написав:
А про норми, це твоя фантазія чи реально ?
.
Пакування досить регулярне, але зазвичай його провокують самі мобілізовані своєю не коректною поведінкою.
Тобто - фантазії
Іншого я і не очікував
PS. колегині ? Не колежанки ?
ви сприймаєте інфо лише в надрукованому виді з мокрим штампом офісу президента?
Дійсно хотять натовпи добровольців по вулицях, а Дюрі-бачі думає "давай я зараз Pesikotu лапши навішаю"
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:30
Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Ресурс "люди" не є "майже безлімітні". Порядку 7 мільйонів ми ВЖЕ втратили.
Як би не було сумно, але незворотніх втрат "лише" - сотня тисяч, решту можна повернути.
"Воювати до останнього Українця" займе років 10, а то й більше. Звісно шкода людей, адже гинуть в нас патріоти і герої, але чисто з ресурсної точки зору втрати не такі й великі.
Як би не було сумно, але для "держави Україна" в 90% випадків немає різниці чи людина злиняла за кордон чи померла на полі бою.
Можна повернути, але я вважаю що 50% людей точно не повернуться. Тобто 3,5 лямів втрачено безповоротно.
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andrijk777
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:37
очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам
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cohan
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:37
Letusrock
Краще б ти промовчав, але ти сказав. Навіть 2 рази
Тим самим оце "кум-сват-брат сказав, що пакують", підтвердив, що про плани - якщо не брехня, то близько до цього
Десь там у телезі якесь відео показали, що пакують
А чому у тебе така віра відео в телезі ?
Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
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pesikot
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