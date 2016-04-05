RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3723372437253726
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:40

  cohan написав:
  Ой+ написав:Адвокатка каже, що її клієнт Руслан Коцаба не переховується і хоче брати участь в судових засіданнях. Зараз він оформлює статус біженця, оскільки так зможе отримати допомогу на утримання від держави. https://suspilne.media/409125-obvinuvac ... raini-sud/

очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам

та ты шо ... :)
Это было понятно сразу

PS. Просто умиляет, что на 9-м году войны, находятся персонажи, для которых шарик был авторитет, а потом они что-то там начали догадыватся
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7785
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мор в оточенні Путіна: На Москві терміново госпіталізували Медведчука https://patrioty.org.ua/blogs/mor-v-oto ... 58166.html
Frez
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 25.12.22
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:00

  cohan написав:
  Ой+ написав:Адвокатка каже, що її клієнт Руслан Коцаба не переховується і хоче брати участь в судових засіданнях. Зараз він оформлює статус біженця, оскільки так зможе отримати допомогу на утримання від держави. https://suspilne.media/409125-obvinuvac ... raini-sud/

очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам


Цікавий момент:
"У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді журналіст Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це — інформація з обмеженим доступом. "
https://suspilne.media/360772-taemna-in ... z-ukraini/

Таємниця))
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26229
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
Якщо ціль вручення повістки поводиться спокійно то це справді бесіда, а от якщо починає тікати або "бикувати" то можуть і запакувати.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 644
З нами з: 29.07.22
Подякував: 57 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3723372437253726
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113889
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483404
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4969
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.