Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:40
cohan написав:
очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался
, ну а теперь вообще все по своим местам
та ты шо ...
Это было понятно сразу
PS. Просто умиляет, что на 9-м году войны, находятся персонажи, для которых шарик был авторитет, а потом они что-то там начали догадыватся
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:53
Мор в оточенні Путіна: На Москві терміново госпіталізували Медведчука
https://patrioty.org.ua/blogs/mor-v-oto ... 58166.html
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:00
cohan написав:
очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам
Цікавий момент:
"У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді журналіст Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це — інформація з обмеженим доступом. "
https://suspilne.media/360772-taemna-in ... z-ukraini/
Таємниця))
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Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:02
pesikot написав:
Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
Якщо ціль вручення повістки поводиться спокійно то це справді бесіда, а от якщо починає тікати або "бикувати" то можуть і запакувати.
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