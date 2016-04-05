Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:46

А в одночас й обійти перестороги відносно використання касетних боєприпасів, бо мова буде йти про окремі, "індивідуальні" засоби знищення ворога. І на такий сценарій, цілком можливо, у Вашингтоні все ж таки погодяться.Водночас загальна кількість Mk-20 Rockeye II у США за даними Reuters становить понад 1 млн авіабомб, тобто ресурс для отримання субєлементів Mk 118 дійсно цілком можливо вважати необмеженим. Більше того, таке рішення цілком знаходиться у прагматичній концепції використання наявних ресурсів, які сповідують у збройних силах США.Кількістю цих боєприпасів проти кількості орди.___________________________________Від 10 січня:Пакистан (!) поставить до України морем через Польщу 159 контейнерів з артснарядами 155 мм та іншими боєприпасами.Взамін Україна має допомогти Пакистану із модернізацією гелікоптерів Мі-17 та танків Т-80УД, — The Economic Times.Тобто зброя йде і не афішується особливо.От ще б Пакистан продав би свої 320 танків Т-80. "тому, що Пакистан закупає китайсько-пакистанський танк Аль-Халід, вже їх в армії досить багато, тоб-то відсутність УДешок навряд відіб'ється на обороноздатності, але якщо мати парк ідентичних по деталям машин - то це завжди куди привабливіше зоопарку.".__________________________________Депутат верхньої палати ЛДП Масахіса Сато пропонує відправити в Україну реактивні системи залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System), які планують зняти з озброєння до 2029 фінансового року.Також країна активно виготовляє нещодавно розроблені самохідні гаубиці Type 19, які мають замінити буксирувані гаубиці FH70. Японія – найбільший в світі експлуатант цих гармат – 480 одиниць FH70 поступово виводять з експлуатації японського війська.Окрім цього, країна може стати значним донором артилерійських боєприпасів до гаубиць, реактивних систем залпового вогню і танків зразку НАТО.