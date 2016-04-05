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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3724372537263727>
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:40

  cohan написав:
  Ой+ написав:Адвокатка каже, що її клієнт Руслан Коцаба не переховується і хоче брати участь в судових засіданнях. Зараз він оформлює статус біженця, оскільки так зможе отримати допомогу на утримання від держави. https://suspilne.media/409125-obvinuvac ... raini-sud/

очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам

та ты шо ... :)
Это было понятно сразу

PS. Просто умиляет, что на 9-м году войны, находятся персонажи, для которых шарик был авторитет, а потом они что-то там начали догадыватся
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мор в оточенні Путіна: На Москві терміново госпіталізували Медведчука https://patrioty.org.ua/blogs/mor-v-oto ... 58166.html
Frez
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:00

  cohan написав:
  Ой+ написав:Адвокатка каже, що її клієнт Руслан Коцаба не переховується і хоче брати участь в судових засіданнях. Зараз він оформлює статус біженця, оскільки так зможе отримати допомогу на утримання від держави. https://suspilne.media/409125-obvinuvac ... raini-sud/

очень интересно, спасибо
про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам


Цікавий момент:
"У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді журналіст Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це — інформація з обмеженим доступом. "
https://suspilne.media/360772-taemna-in ... z-ukraini/

Таємниця))
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
Якщо ціль вручення повістки поводиться спокійно то це справді бесіда, а от якщо починає тікати або "бикувати" то можуть і запакувати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 19:46

А в одночас й обійти перестороги відносно використання касетних боєприпасів, бо мова буде йти про окремі, "індивідуальні" засоби знищення ворога. І на такий сценарій, цілком можливо, у Вашингтоні все ж таки погодяться.

Водночас загальна кількість Mk-20 Rockeye II у США за даними Reuters становить понад 1 млн авіабомб, тобто ресурс для отримання субєлементів Mk 118 дійсно цілком можливо вважати необмеженим. Більше того, таке рішення цілком знаходиться у прагматичній концепції використання наявних ресурсів, які сповідують у збройних силах США.
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10872.html

Кількістю цих боєприпасів проти кількості орди.
___________________________________
Від 10 січня:
Пакистан (!) поставить до України морем через Польщу 159 контейнерів з артснарядами 155 мм та іншими боєприпасами.
Взамін Україна має допомогти Пакистану із модернізацією гелікоптерів Мі-17 та танків Т-80УД, — The Economic Times.
https://twitter.com/sternenko/status/16 ... 0310267927

Тобто зброя йде і не афішується особливо.
От ще б Пакистан продав би свої 320 танків Т-80. "тому, що Пакистан закупає китайсько-пакистанський танк Аль-Халід, вже їх в армії досить багато, тоб-то відсутність УДешок навряд відіб'ється на обороноздатності, але якщо мати парк ідентичних по деталям машин - то це завжди куди привабливіше зоопарку.".
https://defence-ua.com/news/avstralija_ ... 10905.html
__________________________________
Депутат верхньої палати ЛДП Масахіса Сато пропонує відправити в Україну реактивні системи залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System), які планують зняти з озброєння до 2029 фінансового року.

Також країна активно виготовляє нещодавно розроблені самохідні гаубиці Type 19, які мають замінити буксирувані гаубиці FH70. Японія – найбільший в світі експлуатант цих гармат – 480 одиниць FH70 поступово виводять з експлуатації японського війська.
Окрім цього, країна може стати значним донором артилерійських боєприпасів до гаубиць, реактивних систем залпового вогню і танків зразку НАТО.
https://mil.in.ua/uk/news/yaponiya-rozg ... -ukrayiny/
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 бер, 2023 20:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:02

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
Якщо ціль вручення повістки поводиться спокійно то це справді бесіда, а от якщо починає тікати або "бикувати" то можуть і запакувати.

Ти зараз фантазуешь

Бо ти збрехав ... про план
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Десь там у телезі якесь відео показали, що пакують
А чому у тебе така віра відео в телезі ?

Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування


Я ж писав раніше що особисто знаю людей (і їх вже біля 10 чол - це тільки моїх знайомих, це кого я знаю хоча б в обличчя і як звати) яких саме пакували, примусово на медкомісію.
Пік був в районі 1-10 чисел лютого, зараз уже спокійніше.

Дивно що ви відкидаєте очевидні речі. Бесіди були до грудня, особливого результату не приносили, тому було прийняте рішення "результат за будь-яку ціну, навіть з порушенням закону"
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ти зараз фантазуешь

Бо ти збрехав ... про план


навіть керівництво МО постійно вживає термін "мобілізаційний план", але Pesikot звичайно краще за них знає що жодного плану нема, все виключно на добровільних засадах
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:07

  pesikot написав:
  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
Якщо ціль вручення повістки поводиться спокійно то це справді бесіда, а от якщо починає тікати або "бикувати" то можуть і запакувати.

Ти зараз фантазуешь

Бо ти збрехав ... про план

Набрид вже...

“Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений”, – розповів Резніков.

"Відповідаючи на запитання, за яким принципом зараз відбувається відбір кандидатів на мобілізацію, голова оборонного відомства сказав:

“У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців”.
https://mil.in.ua/uk/news/mobilizatsiya ... vershenyj/
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців”.


про це я й пишу але в Pesikot своя реальність
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