очень интересно, спасибо про шарика давно догадался, ну а теперь вообще все по своим местам
Цікавий момент: "У Держприкордонслужбі відмовилися повідомити, яким чином і коли обвинувачений у державній зраді журналіст Руслан Коцаба перетнув державний кордон, посилаючись на те, що це — інформація з обмеженим доступом. " https://suspilne.media/360772-taemna-in ... z-ukraini/
А в одночас й обійти перестороги відносно використання касетних боєприпасів, бо мова буде йти про окремі, "індивідуальні" засоби знищення ворога. І на такий сценарій, цілком можливо, у Вашингтоні все ж таки погодяться.
Водночас загальна кількість Mk-20 Rockeye II у США за даними Reuters становить понад 1 млн авіабомб, тобто ресурс для отримання субєлементів Mk 118 дійсно цілком можливо вважати необмеженим. Більше того, таке рішення цілком знаходиться у прагматичній концепції використання наявних ресурсів, які сповідують у збройних силах США. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/ ... 10872.html
Кількістю цих боєприпасів проти кількості орди. ___________________________________ Від 10 січня: Пакистан (!) поставить до України морем через Польщу 159 контейнерів з артснарядами 155 мм та іншими боєприпасами. Взамін Україна має допомогти Пакистану із модернізацією гелікоптерів Мі-17 та танків Т-80УД, — The Economic Times. https://twitter.com/sternenko/status/16 ... 0310267927
Тобто зброя йде і не афішується особливо. От ще б Пакистан продав би свої 320 танків Т-80. "тому, що Пакистан закупає китайсько-пакистанський танк Аль-Халід, вже їх в армії досить багато, тоб-то відсутність УДешок навряд відіб'ється на обороноздатності, але якщо мати парк ідентичних по деталям машин - то це завжди куди привабливіше зоопарку.". https://defence-ua.com/news/avstralija_ ... 10905.html __________________________________ Депутат верхньої палати ЛДП Масахіса Сато пропонує відправити в Україну реактивні системи залпового вогню MLRS (Multiple Launch Rocket System), які планують зняти з озброєння до 2029 фінансового року.
Також країна активно виготовляє нещодавно розроблені самохідні гаубиці Type 19, які мають замінити буксирувані гаубиці FH70. Японія – найбільший в світі експлуатант цих гармат – 480 одиниць FH70 поступово виводять з експлуатації японського війська. Окрім цього, країна може стати значним донором артилерійських боєприпасів до гаубиць, реактивних систем залпового вогню і танків зразку НАТО. https://mil.in.ua/uk/news/yaponiya-rozg ... -ukrayiny/
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 10 бер, 2023 20:30, всього редагувалось 2 разів.
pesikot написав:Десь там у телезі якесь відео показали, що пакують А чому у тебе така віра відео в телезі ?
Я сам бачив, як це відбувається, це бесіда, а не пакування
Я ж писав раніше що особисто знаю людей (і їх вже біля 10 чол - це тільки моїх знайомих, це кого я знаю хоча б в обличчя і як звати) яких саме пакували, примусово на медкомісію. Пік був в районі 1-10 чисел лютого, зараз уже спокійніше.
Дивно що ви відкидаєте очевидні речі. Бесіди були до грудня, особливого результату не приносили, тому було прийняте рішення "результат за будь-яку ціну, навіть з порушенням закону"