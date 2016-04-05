detroytred написав:Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців”.
про це я й пишу але в Pesikot своя реальність
Він же знає, що у "воєнкомів" плану немає. Тому категорично звинувачує опонентів у брехні.
Тепер треба почекати, коли самого МОУ звинуватить у брехні. В цитаті ж однозначно і чітко вказано - воєнкоми плани.
Зіл'ється чи звинуватить? А може станеться неймовірне фантастичне - вибачиться перед опонентом...
Фахівців определенных категорий, таких как к примеру снайперы, пулемётчики и т.д. уже выгребли под чистую. Дальнейший набор идет уже из расчета на обучение новой ВУС. Те же самые водители пока есть, их хватает.
Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население в шоке, все празднуют. Правда, трансформаторная станция, пля, прямо на берегу Днепра Думаю, пидарки будут стараться накрыть подстанцию. Не навижу, сегодня с дрона кинули во двор бабушке, пришлось срочно госпитализировать, средняя тяжесть, 70 лет.. Ублюдки косые, твари.