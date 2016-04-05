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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3724372537263727
Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:20

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців”.


про це я й пишу але в Pesikot своя реальність

Він же знає, що у "воєнкомів" плану немає. Тому категорично звинувачує опонентів у брехні.

Тепер треба почекати, коли самого МОУ звинуватить у брехні.
В цитаті ж однозначно і чітко вказано - воєнкоми плани.

Зіл'ється чи звинуватить?
А може станеться неймовірне фантастичне - вибачиться перед опонентом...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:34

Пальто и сандали

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:40

  vitaliian написав:Зображення

Є доволі цікавий південно-корейский серіал "Аварийная посадка любви".
Південнокорейці показують північних.
Саме цікаве -- це зв'язок еліт двох країн...
Також інший -- "Подснежник".
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 10 бер, 2023 20:40

  detroytred написав:
  Letusrock написав:
  detroytred написав:Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців”.


про це я й пишу але в Pesikot своя реальність

Він же знає, що у "воєнкомів" плану немає. Тому категорично звинувачує опонентів у брехні.

Тепер треба почекати, коли самого МОУ звинуватить у брехні.
В цитаті ж однозначно і чітко вказано - воєнкоми плани.

Зіл'ється чи звинуватить?
А може станеться неймовірне фантастичне - вибачиться перед опонентом...

Фахівців определенных категорий, таких как к примеру снайперы, пулемётчики и т.д. уже выгребли под чистую.
Дальнейший набор идет уже из расчета на обучение новой ВУС.
Те же самые водители пока есть, их хватает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 00:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население в шоке, все празднуют.
Правда, трансформаторная станция, пля, прямо на берегу Днепра
Думаю, пидарки будут стараться накрыть подстанцию. Не навижу, сегодня с дрона кинули во двор бабушке, пришлось срочно госпитализировать, средняя тяжесть, 70 лет.. Ублюдки косые, твари.

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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 02:06

  Hotab написав:vitaliian ,


если линия фронта долго не движется ни в одну ни в другую сторону, донатить на войну нет смысла,


Вітальян не був у конгресі, але знає які думки там розповсюджуються коридорами…
А не може там бути цілком слушної думки, що чим довше йде позиційна війна на виснаження, тим менше військового металолому залишиться у кацапстану. А цей металолом навіть могутніший ссср збирав десятиліттями, а кацапії такий повторно не зібрати і за сто років тепер. Тому , на думку США, таке роззброєння може забезпечити спокійне життя всьому світові років на піввіку.

Проблема в том, что на ближайшие полвека угроза войны будет не со стороны РФ.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 02:07

  vitaliian написав:
  Дюрі-бачі написав:але чисто з ресурсної точки зору втрати не такі й великі.
поэтому военкоматы пакуют мужиков 50+ в автобусы. А кого будут паковать, если потери окажутся больше предполагаемых вами? И где мужики добровольцы 35-50?

Воюют на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 02:49

Судя по форуму, от ракетной атаки в ночь на 9 марта Харьков пострадал сильнее всего.
По заявлению Синегубова прилетело 15 С-300. Правда, по его же заявлениям в телемарафоне утром 9.03 свет планируют дать через 1-2 часа.
По факту свет (вода, отопление) пропал во всём городе в 04.00 9.03, а начал появляться по районам днём 10.03. У меня появился примерно в 22.30, у друга на Салтовке в 23.40 10.03. Связь практически не работала, интернет тоже.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 02:58

  freeze написав:........ устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ.
И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам
это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.

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Согласен, что ситуация ненормальная.
И беда даже не в том, что "никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне". Просто во время ВОВ призывали действительно всех подряд, а кого не призвали вкалывали на заводах и по 12 часов, чтобы дать оружие фронту.
А сегодня в тылу "сидят ... в кафе и наслаждаются жизнью". И не только в Одессе. И толку, что не выпустили из Украины?
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  #<1 ... 3724372537263727
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