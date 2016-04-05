detroytred написав:Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців”.
про це я й пишу але в Pesikot своя реальність
Він же знає, що у "воєнкомів" плану немає. Тому категорично звинувачує опонентів у брехні.
Тепер треба почекати, коли самого МОУ звинуватить у брехні. В цитаті ж однозначно і чітко вказано - воєнкоми плани.
Зіл'ється чи звинуватить? А може станеться неймовірне фантастичне - вибачиться перед опонентом...
Фахівців определенных категорий, таких как к примеру снайперы, пулемётчики и т.д. уже выгребли под чистую. Дальнейший набор идет уже из расчета на обучение новой ВУС. Те же самые водители пока есть, их хватает.
Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население в шоке, все празднуют. Правда, трансформаторная станция, пля, прямо на берегу Днепра Думаю, пидарки будут стараться накрыть подстанцию. Не навижу, сегодня с дрона кинули во двор бабушке, пришлось срочно госпитализировать, средняя тяжесть, 70 лет.. Ублюдки косые, твари.
если линия фронта долго не движется ни в одну ни в другую сторону, донатить на войну нет смысла,
Вітальян не був у конгресі, але знає які думки там розповсюджуються коридорами… А не може там бути цілком слушної думки, що чим довше йде позиційна війна на виснаження, тим менше військового металолому залишиться у кацапстану. А цей металолом навіть могутніший ссср збирав десятиліттями, а кацапії такий повторно не зібрати і за сто років тепер. Тому , на думку США, таке роззброєння може забезпечити спокійне життя всьому світові років на піввіку.
Проблема в том, что на ближайшие полвека угроза войны будет не со стороны РФ.
Судя по форуму, от ракетной атаки в ночь на 9 марта Харьков пострадал сильнее всего. По заявлению Синегубова прилетело 15 С-300. Правда, по его же заявлениям в телемарафоне утром 9.03 свет планируют дать через 1-2 часа. По факту свет (вода, отопление) пропал во всём городе в 04.00 9.03, а начал появляться по районам днём 10.03. У меня появился примерно в 22.30, у друга на Салтовке в 23.40 10.03. Связь практически не работала, интернет тоже.
freeze написав:........ устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ. И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
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Согласен, что ситуация ненормальная. И беда даже не в том, что "никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне". Просто во время ВОВ призывали действительно всех подряд, а кого не призвали вкалывали на заводах и по 12 часов, чтобы дать оружие фронту. А сегодня в тылу "сидят ... в кафе и наслаждаются жизнью". И не только в Одессе. И толку, что не выпустили из Украины?