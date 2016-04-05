detroytred написав:Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців”.
про це я й пишу але в Pesikot своя реальність
Він же знає, що у "воєнкомів" плану немає. Тому категорично звинувачує опонентів у брехні.
Тепер треба почекати, коли самого МОУ звинуватить у брехні. В цитаті ж однозначно і чітко вказано - воєнкоми плани.
Зіл'ється чи звинуватить? А може станеться неймовірне фантастичне - вибачиться перед опонентом...
Фахівців определенных категорий, таких как к примеру снайперы, пулемётчики и т.д. уже выгребли под чистую. Дальнейший набор идет уже из расчета на обучение новой ВУС. Те же самые водители пока есть, их хватает.
Дали свет, север Херсонской области, берег Днепра, мирное население в шоке, все празднуют. Правда, трансформаторная станция, пля, прямо на берегу Днепра Думаю, пидарки будут стараться накрыть подстанцию. Не навижу, сегодня с дрона кинули во двор бабушке, пришлось срочно госпитализировать, средняя тяжесть, 70 лет.. Ублюдки косые, твари.
если линия фронта долго не движется ни в одну ни в другую сторону, донатить на войну нет смысла,
Вітальян не був у конгресі, але знає які думки там розповсюджуються коридорами… А не може там бути цілком слушної думки, що чим довше йде позиційна війна на виснаження, тим менше військового металолому залишиться у кацапстану. А цей металолом навіть могутніший ссср збирав десятиліттями, а кацапії такий повторно не зібрати і за сто років тепер. Тому , на думку США, таке роззброєння може забезпечити спокійне життя всьому світові років на піввіку.
Проблема в том, что на ближайшие полвека угроза войны будет не со стороны РФ.
Судя по форуму, от ракетной атаки в ночь на 9 марта Харьков пострадал сильнее всего. По заявлению Синегубова прилетело 15 С-300. Правда, по его же заявлениям в телемарафоне утром 9.03 свет планируют дать через 1-2 часа. По факту свет (вода, отопление) пропал во всём городе в 04.00 9.03, а начал появляться по районам днём 10.03. У меня появился примерно в 22.30, у друга на Салтовке в 23.40 10.03. Связь практически не работала, интернет тоже.
freeze написав:........ устали все, практически все у нас уже год в ЗСУ. И усталость не физическая, а больше психологическая. И по крайней мере у нас пополнения нет, а некомплект уже ощутимый, приходится выполнять свои обязанности плюс делать ещё все за того парня, который мог бы заполнить вакансию в штате батальона, но который сидит в Одессе в кафе и наслаждается жизнью. Или кто-то в руководстве страны сильно уверовал, что одна часть населения может провести несколько лет в окопах, а другая часть мужского населения будет наблюдать за этим наслаждаясь жизнью в позиции наблюдателя. Лично мне и моим побратимам это все больше не нравится. Ребята, вы там наверху во власти, по лицам видно кушаете хорошо, в окопах не сидите, никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне, вы там давайте думайте как поменять ненормальную ситуацию, меньше видосиков актерских.
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Согласен, что ситуация ненормальная. И беда даже не в том, что "никто из медийных провластных персон не погиб на этой войне". Просто во время ВОВ призывали действительно всех подряд, а кого не призвали, вкалывали на заводах и по 12 часов, чтобы дать оружие фронту. А сегодня в тылу "сидят ... в кафе и наслаждаются жизнью". И не только в Одессе. И толку, что не выпустили из Украины?
Очень надеюсь, что всё, о чём пишет Успіх и о чём написали Вы, объясняется подготовкой резервов для серьёзного контрнаступления и необходимостью создать для этого свежие ударные части. Подождём немного.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 11 бер, 2023 04:02, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Но если оценивать жизнь по количеству барахла, которое вы смогли купить, то вы, конечно, правы. Но учтите, что есть в мире очень много (большинство) стран, в которых жили беднее, чем в Союзе в то время. Тот же Китай, Индия да и ещё многие.
Миф о «золотом периоде» в СССР выстраивала советская система: за «железным занавесом» большинство людей не могли сравнить уровень жизни в разных странах, а цензура и пропаганда прославляли тогдашний режим, не допуская критики. Период правления Леонида Брежнева важен в частности именно созданием советского нарратива о величии СССР и превосходстве «советского образа жизни и ценностей» над жителями стран запада. Также свою роль в нынешнем распространении советских мифов играет человеческий фактор: спустя десятилетия недостатки тогдашней жизни кажутся не такими критическими или вообще забываются.
вас сильно заклинило, вы не хотите признать того, что жили плохо что жизнь прошла в дефиците и уровниловке (надеюсь не в коммуне, хотя часть жизни возможно в общаге )
Заклинило Вас. Не буду спорить о «золотом периоде», но мои слова, выделенные выше Вы "не заметили". Да, жили хуже, чем в США и Зап. Европе, но лучше многих других. Но позволю себе заметить, что мы и сейчас (даже до войны) жили хуже и отрыв, пожалуй, не меньше, а может, и больше.
ссср клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары(и чтобы за ними не было очереди), не умеет сами -просто купите за границей (хотя бы у чехов )
Незалежна Украина не "клепала на 70% годового бюджета оружие" - сегодня на эту тему лучше бы промолчали. В результате имеем сегодняшние результаты - начали войну практически с советским оружием, а продолжаем исключительно благодаря милости "партнёров". И обсуждаем на форуме - продолжит США поставки оружия или нет, поставят достаточно и своевременно или мало и с опозданием. И если бы не их поставки, то бои сегодня шли бы не под Бахмутом. При этом по качеству жизни мы и сегодня далеко не в первых рядах.
посмотрите , как мировое сообщество оценивает качество жизни? что туда входит? -туда точно не входит количество ЯО или крылатых ракет у ссср
Международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по таким критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в дороге на работу.
по всем критериям ссср не дотягивал до мировых стандартов (хотя они с годами тоже меняли-особенно экология
Во времена СССР таких оценок не существовало. А если бы были, то СССР в мировой шкале был бы явно выше сегодняшней Украины.
если взять только время в дороге на работу, то у совка было приимущество-люди жили в бараках возле заводов (куда их в мороз возили на машинах с отрытым бортом (пока довезут похмелье уже выветрилось) кстати, при входе на проходную завода вохра задерживала всех опоздавших и до 1953г им давали 1 год тюрьмы (или ссылки), повышали трудовую дисциплину, ярко описано у Варлаама Шаламова "Колымские рассказы" https://shalamov.ru/library/2/
"Жили в бараках" - в каком году? В 1943? 1950? 1955? Простите, не хочется употреблять эпитеты, но я Вам уже писал - после "той" войны, когда разрушена была вся европейская часть Союза, где было взять хорошее жильё? Если бы сейчас война прокатилась по всей Украине так, как по Изюму, Бахмуту, Мариуполю, Северодонецку..., то пришлось бы опять жить в бараках. И как-то у Вас с логикой совсем плохо - "жили в бараках возле заводов", и тут же "возили на машинах с отрытым бортом". И если Вы думаете, что люди на смену ездили пьяные и "похмелье выветривалось" по дороге на работу, то очень интересно узнать, откуда у вас такие сведения. Простите, но то, что Вы пишете - оскорбление отцов и дедов. В том числе и Ваших. Которые, между прочим, построили практически все электростанции и ЛЭП, которые оркам никак не удаётся уничтожить. И тот же Южмаш, КБ "Луч", да и всё остальное.
Не буду отвечать на Ваш более ранний пост о том, что в рядах КА украинцы не сражались за Украину, а только за Россию, а за Украину воевали только УПА. Только почему-то до 1945 УПА "экономили силы" и практически не воевали против нацистов. И в число стран-основателей ООН (чем мы сейчас заслуженно гордимся) Украина вошла благодаря воинам КА - в т.ч. и украинцам. На Ваши посты на тему СССР больше отвечать не буду. Бессмысленно. У Вас мозги, простите, полностью засраны.