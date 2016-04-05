Додано: Суб 11 бер, 2023 03:42

prodigy написав: ЛАД написав: Но если оценивать жизнь по количеству барахла, которое вы смогли купить, то вы, конечно, правы.

Но учтите, что есть в мире очень много (большинство) стран, в которых жили беднее, чем в Союзе в то время. Тот же Китай, Индия да и ещё многие. Но если оценивать жизнь по количеству барахла, которое вы смогли купить, то вы, конечно, правы.



Миф о «золотом периоде» в СССР выстраивала советская система: за «железным занавесом» большинство людей не могли сравнить уровень жизни в разных странах, а цензура и пропаганда прославляли тогдашний режим, не допуская критики. Период правления Леонида Брежнева важен в частности именно созданием советского нарратива о величии СССР и превосходстве «советского образа жизни и ценностей» над жителями стран запада. Также свою роль в нынешнем распространении советских мифов играет человеческий фактор: спустя десятилетия недостатки тогдашней жизни кажутся не такими критическими или вообще забываются.

https://ukrainer.net/strakh-y-nenavyst-v-sssr/



вас сильно заклинило, вы не хотите признать того, что жили плохо

что жизнь прошла в дефиците и уровниловке (надеюсь не в коммуне, хотя часть жизни возможно в общаге ) вас сильно заклинило, вы не хотите признать того, что жили плохочто жизнь прошла в дефиците и уровниловке (надеюсь не в коммуне, хотя часть жизни возможно в общаге )

ссср клепал на 70% годового бюджета оружие, а народу не могли дать минимально нормальные товары(и чтобы за ними не было очереди), не умеет сами -просто купите за границей (хотя бы у чехов )



что туда входит?

-туда точно не входит количество ЯО или крылатых ракет у ссср



Международный проект Numbeo ежегодно составляет рейтинг качества жизни среди стран. Уровень жизни авторы оценивают по таким критериям: климат, уровень загрязнения окружающей среды, покупательная способность населения, соотношение цен на жилье и дохода, стоимость жизни, уровень безопасности, качество здравоохранения, время в дороге на работу.



по всем критериям ссср не дотягивал до мировых стандартов (хотя они с годами тоже меняли-особенно экология посмотрите , как мировое сообщество оценивает качество жизни?что туда входит?-туда точно не входит количество ЯО или крылатых ракет у сссрпо всем критериям ссср не дотягивал до мировых стандартов (хотя они с годами тоже меняли-особенно экология



кстати, при входе на проходную завода вохра задерживала всех опоздавших и до 1953г им давали 1 год тюрьмы (или ссылки), повышали трудовую дисциплину, ярко описано у Варлаама Шаламова "Колымские рассказы"

https://shalamov.ru/library/2/ если взять только время в дороге на работу, то у совка было приимущество-люди жили в бараках возле заводов (куда их в мороз возили на машинах с отрытым бортом (пока довезут похмелье уже выветрилось)кстати, при входе на проходную завода вохра задерживала всех опоздавших и до 1953г им давали 1 год тюрьмы (или ссылки), повышали трудовую дисциплину, ярко описано у Варлаама Шаламова "Колымские рассказы"

возле

возили на машинах

Заклинило Вас.Не буду спорить о «золотом периоде», но мои слова, выделенные выше Вы "не заметили".Да, жили хуже, чем в США и Зап. Европе, но лучше многих других. Но позволю себе заметить, что мы и сейчас (даже до войны) жили хуже и отрыв, пожалуй, не меньше, а может, и больше.В результате имеем сегодняшние результаты - начали войну практически с советским оружием, а продолжаем исключительно благодаря милости "партнёров". И обсуждаем на форуме - продолжит США поставки оружия или нет, поставят достаточно и своевременно или мало и с опозданием.И если бы не их поставки, то бои сегодня шли бы не под Бахмутом.При этом по качеству жизни мы и сегодня далеко не в первых рядах.Во времена СССР таких оценок не существовало. А если бы были, то СССР в мировой шкале был бы явно выше сегодняшней Украины."Жили в бараках" - в каком году? В 1943? 1950? 1955?Простите, не хочется употреблять эпитеты, но я Вам уже писал - после "той" войны, когда разрушена былаевропейская часть Союза, где было взять хорошее жильё?Если бы сейчас война прокатилась поУкраине так, как по Изюму, Бахмуту, Мариуполю, Северодонецку..., то пришлось бы опять жить в бараках.И как-то у Вас с логикой совсем плохо - "жили в баракахзаводов", и тут же "с отрытым бортом".И если Вы думаете, что люди на смену ездили пьяные и "похмелье выветривалось" по дороге на работу, то очень интересно узнать, откуда у вас такие сведения.Простите, но то, что Вы пишете - оскорбление отцов и дедов. В том числе и Ваших. Которые, между прочим, построили практически все электростанции и ЛЭП, которые оркам никак не удаётся уничтожить. И тот же Южмаш, КБ "Луч", да и всё остальное.Не буду отвечать на Ваш более ранний пост о том, что в рядах КА украинцысражались за Украину, а только за Россию, а за Украину воевали только УПА. Только почему-то до 1945 УПА "экономили силы" и практически не воевали против нацистов.И в число стран-основателей ООН (чем мы сейчас заслуженно гордимся) Украина вошла благодаря воинам КА - в т.ч. и украинцам.На Ваши посты на тему СССР больше отвечать не буду. Бессмысленно.У Вас мозги, простите, полностью засраны.