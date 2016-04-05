У Харківській області плани з мобілізації виконують. Можливо вони трохи збільшені для стримання російських окупантів та проведення контрнаступу. Крім того, наразі у регіоні формують багато нових підрозділів та надходить військова техніка з-за кордону, тому у військових є потреба. Про це повідомив військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковника Володимир Арап.
"Планові показники виконуються. Ми поставляємо певний ресурс. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день у зв'язку з проведеною мобілізацією у нашого ворога ми також до цього повинні готуватися. Ми на сьогодні формуємо дуже велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми також набираємо певний ресурс. Можливо на сьогоднішній день його поставка трошечки збільшена для того, щоб дійсно стримати усі наміри ворога і не дати йому можливості здійснити свої плани, а також для того, щоб провести відповідні заходи по контрнаступу", — сказав Арап.