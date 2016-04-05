RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3725372637273728
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 04:26

К дискуссии о планах:
У Харківській області плани з мобілізації виконують. Можливо вони трохи збільшені для стримання російських окупантів та проведення контрнаступу. Крім того, наразі у регіоні формують багато нових підрозділів та надходить військова техніка з-за кордону, тому у військових є потреба. Про це повідомив військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковника Володимир Арап.

"Планові показники виконуються. Ми поставляємо певний ресурс. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день у зв'язку з проведеною мобілізацією у нашого ворога ми також до цього повинні готуватися. Ми на сьогодні формуємо дуже велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми також набираємо певний ресурс. Можливо на сьогоднішній день його поставка трошечки збільшена для того, щоб дійсно стримати усі наміри ворога і не дати йому можливості здійснити свої плани, а також для того, щоб провести відповідні заходи по контрнаступу", — сказав Арап.

https://2day.kh.ua/ua/kharkow/plany-z-mobilizatsiyi-dlya-kharkivshchyny-trokhy-zbilsheni-viyskkom
ЛАД
2
 
Повідомлень: 24060
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4702 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 06:34

Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11219
З нами з: 18.06.08
Подякував: 47 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 07:22

Комент, з Цензора, покладений в архів десь між Іловайськом і Дебальцевим, тобто написаний в 2015 році:

"Welle

Чому на початку 2014 року масово формувались добробати і люди вишиковувались у величезні черги під військкоматами? Тому що вони повірили, що після Майдану все буде по-іншому і ці люди відправлялись на фронт захищати вже нову Україну, а не ригівське ОПГ. Та нажаль вже через кілька місяців стало ясно, що нічого не зміниться, тому мотивація воювати значно впала.
Серйозна проблема також полягає в тому, що більшості людей в Україні просто нічого захищати, тому що їм фактично нічого не належить. Свого житла у більшості молодих сімей немає, бо заробити на нього при нинішніх зарплатах нереально. Заводи, фабрики, корисні копалини, обленерго і облгази належать олігархам, які грабують народ тарифами. ЛІси, прибережні зони річок і морів фактично привласнені внутрішніми окупантами. Де в кого із селян ще залишилась земля, але скоро і це виправлять. З давніх часів так повелося, що воїн захищає не якусь абстрактну Батьківщину, а конкретні речі - свої родові угіддя, свій дім, своє господарство. З яких і складається Батьківшина. Українцям нічого не належить, їм нема що захищати. Влада усе забрала в українців, а тепер дорікає ним, що вони такі погані, не хочуть воювати та ще й масово виїжджають працювати закордон за нормальну зарплату, а не за подачки місцевих олігархів."
Hennady
 
Повідомлень: 283
З нами з: 02.11.08
Подякував: 22 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3725372637273728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113909
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4971
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6788)
11.03.2023 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.