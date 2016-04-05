Додано: Суб 11 бер, 2023 07:22

Комент, з Цензора, покладений в архів десь між Іловайськом і Дебальцевим, тобто написаний в 2015 році:



"Welle



Чому на початку 2014 року масово формувались добробати і люди вишиковувались у величезні черги під військкоматами? Тому що вони повірили, що після Майдану все буде по-іншому і ці люди відправлялись на фронт захищати вже нову Україну, а не ригівське ОПГ. Та нажаль вже через кілька місяців стало ясно, що нічого не зміниться, тому мотивація воювати значно впала.

Серйозна проблема також полягає в тому, що більшості людей в Україні просто нічого захищати, тому що їм фактично нічого не належить. Свого житла у більшості молодих сімей немає, бо заробити на нього при нинішніх зарплатах нереально. Заводи, фабрики, корисні копалини, обленерго і облгази належать олігархам, які грабують народ тарифами. ЛІси, прибережні зони річок і морів фактично привласнені внутрішніми окупантами. Де в кого із селян ще залишилась земля, але скоро і це виправлять. З давніх часів так повелося, що воїн захищає не якусь абстрактну Батьківщину, а конкретні речі - свої родові угіддя, свій дім, своє господарство. З яких і складається Батьківшина. Українцям нічого не належить, їм нема що захищати. Влада усе забрала в українців, а тепер дорікає ним, що вони такі погані, не хочуть воювати та ще й масово виїжджають працювати закордон за нормальну зарплату, а не за подачки місцевих олігархів."