У Харківській області плани з мобілізації виконують. Можливо вони трохи збільшені для стримання російських окупантів та проведення контрнаступу. Крім того, наразі у регіоні формують багато нових підрозділів та надходить військова техніка з-за кордону, тому у військових є потреба. Про це повідомив військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектування полковника Володимир Арап.
"Планові показники виконуються. Ми поставляємо певний ресурс. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день у зв'язку з проведеною мобілізацією у нашого ворога ми також до цього повинні готуватися. Ми на сьогодні формуємо дуже велику кількість нових підрозділів. У нас дуже багато надходить військової техніки з-за кордону, яку також треба опанувати. Для цього ми також набираємо певний ресурс. Можливо на сьогоднішній день його поставка трошечки збільшена для того, щоб дійсно стримати усі наміри ворога і не дати йому можливості здійснити свої плани, а також для того, щоб провести відповідні заходи по контрнаступу", — сказав Арап.
Комент, з Цензора, покладений в архів десь між Іловайськом і Дебальцевим, тобто написаний в 2015 році:
"Welle
Чому на початку 2014 року масово формувались добробати і люди вишиковувались у величезні черги під військкоматами? Тому що вони повірили, що після Майдану все буде по-іншому і ці люди відправлялись на фронт захищати вже нову Україну, а не ригівське ОПГ. Та нажаль вже через кілька місяців стало ясно, що нічого не зміниться, тому мотивація воювати значно впала. Серйозна проблема також полягає в тому, що більшості людей в Україні просто нічого захищати, тому що їм фактично нічого не належить. Свого житла у більшості молодих сімей немає, бо заробити на нього при нинішніх зарплатах нереально. Заводи, фабрики, корисні копалини, обленерго і облгази належать олігархам, які грабують народ тарифами. ЛІси, прибережні зони річок і морів фактично привласнені внутрішніми окупантами. Де в кого із селян ще залишилась земля, але скоро і це виправлять. З давніх часів так повелося, що воїн захищає не якусь абстрактну Батьківщину, а конкретні речі - свої родові угіддя, свій дім, своє господарство. З яких і складається Батьківшина. Українцям нічого не належить, їм нема що захищати. Влада усе забрала в українців, а тепер дорікає ним, що вони такі погані, не хочуть воювати та ще й масово виїжджають працювати закордон за нормальну зарплату, а не за подачки місцевих олігархів."
"Ситуація така, що у росіян мало засобів ураження – вони не врахували масштаби. Україна – це не Сирія і не Грузія, тож у росіян просто не вистачає цих ракет. Ви бачите, як зросли проміжки між ударами, бо росіяни не встигають накопичувати ракети", - зазначає він.
У той же час експерт пояснив, що країні-агресорці не вигідно бити невеликою кількістю ракет, тому що їх просто зіб’є українська протиповітряна оборона. Якщо умовно РФ влаштує запуск десятьма ракетами, то дев'ять з них буде збито.
"Росіянам треба робити масові запуски для того, щоб перевищити так звану канальність зенітно-ракетних комплексів. Бо якщо один такий комплекс здатен наводитися по десяти ракетах, а їх запустять дванадцять, то дві прорвуться. Тому росіяни будуть збільшувати проміжки обстрілів, але стрілятимуть до останнього дня війни", - каже Романенко.
Експерт наголошує, що неправильно просто сидіти і сподіватися, що в РФ закінчаться ракети. Ракети у них можуть скінчитися лише тоді, коли Україна зробить власні ракети "Грім", власні "Шахеди" і розстрілюватиме підприємства російських окупантів, на яких виробляють ці ракети, зазначає Романенко.
если линия фронта долго не движется ни в одну ни в другую сторону, донатить на войну нет смысла,
Вітальян не був у конгресі, але знає які думки там розповсюджуються коридорами… А не може там бути цілком слушної думки, що чим довше йде позиційна війна на виснаження, тим менше військового металолому залишиться у кацапстану. А цей металолом навіть могутніший ссср збирав десятиліттями, а кацапії такий повторно не зібрати і за сто років тепер. Тому , на думку США, таке роззброєння може забезпечити спокійне життя всьому світові років на піввіку.
Проблема в том, что на ближайшие полвека угроза войны будет не со стороны РФ.
тут некоторые считают, что центр мирового зла - росия, а США дрожит от страха перед советским металлоломом, поэтому будет лить ярды помощи вечно, лишь бы русский урал и т64 не прорвались в маями.
Называется иждивенческая позиция (думать что тебе кто то должен), свойственно для тех кто сидит на зарплате, и понятия не имеет о том, что (глобально) чтобы помощь получить, деньги (или другие блага) сначала надо заработать, а не снять в румынском банкомате. То есть произвести товары или услуги эквивалентные размеру помощи.
Соответственно, любая помощь Запада идёт в ущерб их уровню жизни, а значит вечной (или даже длительной) быть не может. Годик два, потом скажут крутитесь сами. Война на истощение будет нами проиграна. Пуйло готово кинуть в топку всё, любые резервы и ресурсы. Закончатся мужики, пошлют женщин и детей. Это видно по бессмысленным жертвам за Соледар и Бахмут.
Война в первые дни потеряв здравый смысл, уже идет ради самой войны. Война ради войны в планы Запада не входит, там умеют считать деньги. И палить по 100 ярдов в год, ради того чтобы русский урал не прорвался в маями ну очень вряд ли готовы.
Хватит Арестовичей, тошнит от них, надо пытаться быть реалистами.
РФ зло, но для нато оно опасности не представляет. Они Бахмут несколько месяцев берут. Всё это лежит на повехности, достаточно включить мозги, и не надо посещать конгрессы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 бер, 2023 09:30, всього редагувалось 7 разів.
Hennady написав:Комент, з Цензора, покладений в архів десь між Іловайськом і Дебальцевим, тобто написаний в 2015 році:
"Чому на початку 2014 року масово формувались добробати і люди вишиковувались у величезні черги під військкоматами? Тому що вони повірили, що після Майдану все буде по-іншому і ці люди відправлялись на фронт захищати вже нову Україну, а не ригівське ОПГ. Та нажаль вже через кілька місяців стало ясно, що нічого не зміниться, тому мотивація воювати значно впала. Українцям нічого не належить, їм нема що захищати. Влада усе забрала в українців, а тепер дорікає ним, що вони такі погані, не хочуть воювати та ще й масово виїжджають працювати закордон за нормальну зарплату, а не за подачки місцевих олігархів."
Що це за лайно? На війну йдуть, насамперед, щоб не настав "рузьке мір" і люди не стали рабами, як в рф. Це вже зрозуміли по всьому світу. Погляньте, як женуть русню навіть з маленької Грузії, не кажучи про інші (сильніші) країни. Дружня Прибалтика заборонила росмову (прітєсняєт рузькоязичних), Туреччина взагалі обмежила можливості перебування рузьких в країні та придбання майна. Далі буде. Хто сказав, що в Україні нічого не зміниться? Вже за рік війни ми бачимо шалені зміни. Відновлення країни вже почалося.