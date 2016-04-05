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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3727372837293730>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:детей желательно дошкольного возраста и матерей кормящих

Як мінімум Юнармію рекламують.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:12

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Проблема в том, что на ближайшие полвека угроза войны будет не со стороны РФ.


Теперь то конечно, УЖЕ надо раны зализывать несколько лет.
Запас в тысячи стратегических ракет тютю, основной боевой танк уже не то что не армата, а даже не Т90М «Прорыв», и даже не Т80. Запас снарядов на уровнях - «Иран, дай немного, ну и Китай пожалуйста..»

А еще год войны, так и помыслов о войне еще долго не будет.

Что касается ночных страданий витахи …
Да, капиталисты умеют считать деньги, все верно. Вот потому и относительные мизерные вложения (или 100 ярдов - это жуткая сумма для США?) в размен на то, что русский орк не будет угрожать Европе (Европе , плять , Витаха, а не гавайским островам) , в которой и военные базы США, и обязательства партнерские, и имиджевые приобретения (или потери , как в Афганистане) . Инфраструктурные разрушения , полученные Украиной , оценивают до триллиона. Прокатись такое по богатой Европе, это было бы Х10.
Это понимают в Европе все, кроме Витахи. Потому некоторые страны отдают буквально последние танки , другие отдают под честное слово США тоже почти последнее. Ставка сделана.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:19

  Hotab написав:Европе , плять , Витаха, а не гавайским островам
Вам кошмары по ночам не снятся? С Украиной у рф война с 2014 года, какой стране Европы были за этот период угрозы? Ваши бурные фантазии напоминают стенания Арестовича. Любые угрозы Европе очень теоретические. РФ математически не потянет войну с НАТО. Украина получая крохи современного вооружения, удже год как сдерживает продвижение рф. Представьте что будет если нам предоставят весь военно технический потенциал НАТО.

Еще раз, нам никто ничего не должен. Чтобы заплатить летчику ЗСУ 1куе зарплату, Запад должен произвести на 1куе товаров, потреблять которые будет не американский налогоплательщик, а Хотаб. Очень наивно думать, что такое может длиться долго или вечно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 бер, 2023 10:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Hotab написав:Европе , плять , Витаха, а не гавайским островам
Вам кошмары по ночам не снятся? С Украиной у рф война с 2014 года, какой стране Европы были за этот период угрозы? Ваши бурные фантазии напоминают стенания Арестовича. Любые угрозы Европе очень теоретические. РФ математически не потянет войну с НАТО.

Еще раз, нам никто ничего не должен. Чтобы заплатить летчику ЗСУ 1куе зарплату, Запад должен произвести на 1куе товаров, потреблять которые будет не американский налогоплательщик, а Хотаб. Очень наивно думать, что такое может длиться долго или вечно.
То яка, на вашу думку, мотивація Литви, Латвії, Естонії, Польщі виділяти нам безпрецедентну відносно їх можливостей допомогу?
Тому є серйозна причина, і це точно не щоб похайпувати
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:26

  Faceless написав:То яка, на вашу думку, мотивація Литви, Латвії, Естонії, Польщі виділяти нам безпрецедентну відносно їх можливостей допомогу?
Тому є серйозна причина, і це точно не щоб похайпувати
Страх не означает наличие реальной угрозы. Дети боятся темноты и бабу ягу, дальше что?

Почему рф не напала на Финляндию, дав вступить ей в НАТО. Максимум что пуйло может - оккупировать треть Украины. РФ 100% - зло, но кто то его стократно преувеличивает, например чтобы ему подольше капала зарплата из Западной помощи.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:36

  vitaliian написав:
  Faceless написав:То яка, на вашу думку, мотивація Литви, Латвії, Естонії, Польщі виділяти нам безпрецедентну відносно їх можливостей допомогу?
Тому є серйозна причина, і це точно не щоб похайпувати
Страх не означает наличие реальной угрозы. Почему рф не напала на Финляндию, дав вступить ей в НАТО? РФ 100% - зло, но кто то его стократно преувеличивает.

А что, упади Украина, фины не были бы следующие?? Это исключено?? Вкус крови приходит с едой. Доказано лбдоедами типа Сталина и Гитлера.
И да, слабость рф - это потому что они зарубились с нами. Пусть не мегасильными и вооруженными, но мотивированными. Сильно Франция воевала во 2МВ? А Бенилюксы? А прибалты?? Где хоть один пример Мариуполя и Бахмута?
И да, на все этапах нынешней войны эрэфия была всегда лучше вооружена. И количественно, и качественно. . Почему Украина не пала?? То есть не все решает количественный и качественный перевес в вооружении , который есть у эрэфии относительно нас, и есть у нато относительно эрэфии. Есть нечто другое.

И да, можешь не рыгать здесь о моей заинтересованности в повоевать подольше ради денег от Европы или Сша. В авиации все ждут возможности свалить в коммерческую авиацию (ну как минимум кто с Английским) , а для этого надо окончание войны. Вообще дебильновато выглядит твои подходы, что военным надо война ради денег. Иди плять само заработай на войне.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 11 бер, 2023 10:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  Faceless написав:То яка, на вашу думку, мотивація Литви, Латвії, Естонії, Польщі виділяти нам безпрецедентну відносно їх можливостей допомогу?
Тому є серйозна причина, і це точно не щоб похайпувати
Страх не означает наличие реальной угрозы. Дети боятся темноты и бабу ягу, дальше что?

Почему рф не напала на Финляндию, дав вступить ей в НАТО. Максимум что пуйло может - оккупировать треть Украины. РФ 100% - зло, но кто то его стократно преувеличивает, например чтобы ему подольше капала зарплата из Западной помощи.


Ясно, ви вважаєте, що у всіх цих країнах президенти, міністри - просто нераціональні боягузи, і перебільшують ризики. І тільки Віталік бачить істину, як є.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:42

  vitaliian написав:С Украиной у рф война с 2014 года, какой стране Европы были за этот период угрозы?

Только за последний год - Польше, Прибалтике, Швеции, Финляндии.

  vitaliian написав:Любые угрозы Европе очень теоретические. РФ математически не потянет войну с НАТО.

Смешно. Летом был инсайд, что в феврале 2023 собирались сунуться в Прибалтику, заканчивая дела в Украине. Але шось пішло не так)). Не забываем про ЯО. Это как обезьяна с гранатой.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:43

  fler написав: На війну йдуть, насамперед, щоб не настав "рузьке мір" і люди не стали рабами, як в рф. Це вже зрозуміли по всьому світу.

Щоб не стати рабом, як в рфії, достатньо виїхати з неї. Хоч бомжувати кудись.
Адже до повномасштабного нападу на Україну в "рузькомир'ї" був вільний виїзд з країни.

Тобто Ви правильно вказали, що на війну йдуть за Україну, як державу.
А не за особисті свободу, власний бізнес, хату і т.д.
Це можна придбати і десь в іншій країні.
А от Україну, як державу українців - ні.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Не забываем про ЯО. Это как обезьяна с гранатой.

ЯО все под контролем , скорее блеф.
Goodman
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