Додано: Суб 11 бер, 2023 10:36

vitaliian написав: Faceless написав: То яка, на вашу думку, мотивація Литви, Латвії, Естонії, Польщі виділяти нам безпрецедентну відносно їх можливостей допомогу?

Тому є серйозна причина, і це точно не щоб похайпувати То яка, на вашу думку, мотивація Литви, Латвії, Естонії, Польщі виділяти нам безпрецедентну відносно їх можливостей допомогу?Тому є серйозна причина, і це точно не щоб похайпувати Страх не означает наличие реальной угрозы. Почему рф не напала на Финляндию, дав вступить ей в НАТО? РФ 100% - зло, но кто то его стократно преувеличивает. Страх не означает наличие реальной угрозы. Почему рф не напала на Финляндию, дав вступить ей в НАТО? РФ 100% - зло, но кто то его стократно преувеличивает.

А что, упади Украина, фины не были бы следующие?? Это исключено?? Вкус крови приходит с едой. Доказано лбдоедами типа Сталина и Гитлера.И да, слабость рф - это потому что они зарубились с нами. Пусть не мегасильными и вооруженными, но мотивированными. Сильно Франция воевала во 2МВ? А Бенилюксы? А прибалты?? Где хоть один пример Мариуполя и Бахмута?И да, на все этапах нынешней войны эрэфия была всегда лучше вооружена. И количественно, и качественно. . Почему Украина не пала?? То есть не все решает количественный и качественный перевес в вооружении , который есть у эрэфии относительно нас, и есть у нато относительно эрэфии. Есть нечто другое.И да, можешь не рыгать здесь о моей заинтересованности в повоевать подольше ради денег от Европы или Сша. В авиации все ждут возможности свалить в коммерческую авиацию (ну как минимум кто с Английским) , а для этого надо окончание войны. Вообще дебильновато выглядит твои подходы, что военным надо война ради денег. Иди плять само заработай на войне.