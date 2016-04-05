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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3728372937303731>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 10:53

detroytred ,
Буданов вважає



Ми не знаємо, як він вважає. Ми бачимо, що він пише.
А пишуть часто те, що потрібно щоб заспокоїти. Чи так це з Будановим - не знаю.
Але точно бачу, що він хоче бути публічним і подобатись. А людям подобаються ті, хто їх заспокоює і обіцяє швидку перемогу.

2 витаха:


Еще раз, нам никто ничего не должен.



Зачем ты мне это чешешь?? Это говори тем, кто скулит, что им в первый день не дали все и сразу. Я такого не говорил и у меня нет претензий к нато.
Я говорю, что это взаимовыгодно сейчас . Наши люди, их деньги и оружие. Разоружается европейский демон. Который на 24.02.2022 был действительно опасен Европе.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:05

detroytred В оптимістичному варіанті ресурси Росії закінчиться під кінець цього року, в песимістичному - їх розтягнуть до початку 2025 року. Я більш схильний до думки, що достатньо протриматись до осені 2024
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:09

  Hotab написав:detroytred ,
Буданов вважає



Ми не знаємо, як він вважає. Ми бачимо, що він пише.
А пишуть часто те, що потрібно щоб заспокоїти. Чи так це з Будановим - не знаю.
Але точно бачу, що він хоче бути публічним і подобатись. А людям подобаються ті, хто їх заспокоює і обіцяє швидку перемогу.

2 витаха:


Еще раз, нам никто ничего не должен.



Зачем ты мне это чешешь?? Это говори тем, кто скулит, что им в первый день не дали все и сразу. Я такого не говорил и у меня нет претензий к нато.
Я говорю, что это взаимовыгодно сейчас . Наши люди, их деньги и оружие. Разоружается европейский демон. Который на 24.02.2022 был действительно опасен Европе.

Я навів твердження Буданова для показу, що мати і (або) оголошувати протилежну думку по цим питанням, цілком нормально.
Моє імхо навіть до повномасштабного нападу залишається тим же -- від рашкованів можна і треба очікувати чого завгодно.

Вони непередбачувані...
Можуть раціонально, меркантильно або з якоюсь логікою діяти певний час, а потім раптом -- падає планка і що завгодно. Банальний наслідок автократії.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:12

а це тільки в мене пропала можливість ставити плюсики чи у всіх?
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:17

  Дюрі-бачі написав:detroytred В оптимістичному варіанті ресурси Росії закінчиться під кінець цього року, в песимістичному - їх розтягнуть до початку 2025 року. Я більш схильний до думки, що достатньо протриматись до осені 2024

В песимістичному, як на мене, ресурси воювати в рашистів не скінчаться ніколи.

Вони і союзників (підтримку) мінімальну собі в світі найдуть, да і самі можуть переформатовуватися до військового комунізму десятиліттями.
Проблема в тому, що як Україна для рашоагресії виявилася занадто велика, так і рфія занадто велика для подолання для подолання внаслідок скінчення ресурсів воювати.
Занадто упороті. Занадто в світі існує протиріччь між Заходом і країнами, що розвиваються, для допомоги рашці.

Але є і оптимістичнні варіанти. Попри закінчення в неї ресурсів для війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 бер, 2023 11:31, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:23

  trololo написав:а це тільки в мене пропала можливість ставити плюсики чи у всіх?

Мабуть вже більше двох років, як нема.

Треба було виключити ці + з медальок, з нагородження. А саму подяку!!!!!!! (або підтримку думки) за повідомлення залишити. Дуже зручно: подякував і все.
Не писати ж постійно -- дякую?!
А промовчати теж якось незручно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:34

  detroytred написав:
  fler написав:Летом был инсайд, что в феврале 2023 собирались сунуться в Прибалтику, заканчивая дела в Украине. Але шось пішло не так)).

Буданов вважає і головне вказує інакше...
І хто має рацію?))

Хотаб, який відповів Вам щодо Буданова.
Додам, що коли прибалти дізналися про плани рф, то вони усвідомили, що швидко зупинити цей наступ їм не вдастся, тому що вже не встигнуть підготуватися як слід. Вони оцінювали, що Латвію росармія "проскочить", можливо і Литву, а серйозні бойові дії будуть відбуватися поблизу та в Естонії. З огляду на це, було прийнято рішення збільшити допомогу Україні, щоб зняти/відтермінувати загрозу вторгнення до ЄС. Водночас переглянули військові бюджети, почали зміцнювати свої збройні сили, фільтрувати кацапів у себе тощо.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:38

Поражает отрыв форума от реальности, все ТГ каналы ржут от намерений захватить Киев за 3 дня, а здесь всерьез пишут про угрозы для стран Прибалтики и Европы. Киселев головного мозга.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:39

  Дюрі-бачі написав:detroytred В оптимістичному варіанті ресурси Росії закінчиться під кінець цього року, в песимістичному - їх розтягнуть до початку 2025 року. Я більш схильний до думки, що достатньо протриматись до осені 2024

Україна в оптимістичному варіанті має суттєву підтримку від партнерів до літа 2023, в песимістичному Європа вже палає: (масові протести у Франції, Греції, Грузії) а в США республіканці мають більшість в одній палаті, і скоро отримають більшість в іншій, а Байден потрохи дихає на ладан
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:45

flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.
Дюрі-бачі
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