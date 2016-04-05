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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3728372937303731
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 11:55

  fler написав: Водночас переглянули військові бюджети, почали зміцнювати свої збройні сили, фільтрувати кацапів у себе тощо.

Про те і мова.
Що дана подія (повномасштабний напад рфії в Європі) став причиною нарешті почати переформатовуватися.
З цим (тобто з причиною почати) в демократіях проблема.
Плюс до всього самі Штати отримали підгрунтя для переформатовування ЕС.

Всі в шоколаді...
Переформатовуються самі, послаблюється рфія.
Звісно платять за це деяку ціну.

Рашковани рідкісні ідіоти. Ще й Україну за собою у війну затягли.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:01

flyman ,


Україна в оптимістичному варіанті має суттєву підтримку від партнерів до літа 2023



«К.О.» головного мозку .
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Ми не знаємо, як він вважає. Ми бачимо, що він пише.
А пишуть часто те, що потрібно щоб заспокоїти. Чи так це з Будановим - не знаю.
Але точно бачу, що він хоче бути публічним і подобатись. А людям подобаються ті, хто їх заспокоює і обіцяє швидку перемогу.

Згоден. Мета та цільова аудиторія спічів Буданова не зовсім зрозуміла, відповідно не варто вірити кожному його слову.
Разом з тим - вже є купа відео і фотоматеріалів з будівництвом укріплень в Криму. А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:04

  Дюрі-бачі написав:flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.

а ще наступна зима буде така тепла як минувша,
тільки партнери будуть не будуть діяти в шкоду своїх інтересів заради України
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:08

  sashaqbl написав: А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.

А що означають укріплення в белгородській і курських областях?

ISW вважають так:
"Російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозливу російській території, щоб представити війну в Україні як екзистенціальну для Росії."
https://varta1.com.ua/news/v-isw-utochn ... 62149.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:13

  fler написав:Смешно. Летом был инсайд, что в феврале 2023 собирались сунуться в Прибалтику, заканчивая дела в Украине. Але шось пішло не так)). Не забываем про ЯО. Это как обезьяна с гранатой
они Бахмут берут трупами, за прошедшие сутки 1010 жмуров. Ага Прибалтика. Верим и боимся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:прошедшие сутки 1010 жмуров
Цілком допустимі втрати для них. Як я вже писав - в них можливість десь по 1,5к / день нових ч.мобіків призивати.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:они Бахмут берут трупами, за прошедшие сутки 1010 жмуров. Ага Прибалтика. Верим и боимся.

Так то воно так. Але в Бахмуті військовослужбовців ЗСУ і техніки трошки більше, ніж в Збройних Силах трьох країн Балтії.
sashaqbl
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