fler написав: Водночас переглянули військові бюджети, почали зміцнювати свої збройні сили, фільтрувати кацапів у себе тощо.
Про те і мова. Що дана подія (повномасштабний напад рфії в Європі) став причиною нарешті почати переформатовуватися. З цим (тобто з причиною почати) в демократіях проблема. Плюс до всього самі Штати отримали підгрунтя для переформатовування ЕС.
Всі в шоколаді... Переформатовуються самі, послаблюється рфія. Звісно платять за це деяку ціну.
Рашковани рідкісні ідіоти. Ще й Україну за собою у війну затягли.
Hotab написав:Ми не знаємо, як він вважає. Ми бачимо, що він пише. А пишуть часто те, що потрібно щоб заспокоїти. Чи так це з Будановим - не знаю. Але точно бачу, що він хоче бути публічним і подобатись. А людям подобаються ті, хто їх заспокоює і обіцяє швидку перемогу.
Згоден. Мета та цільова аудиторія спічів Буданова не зовсім зрозуміла, відповідно не варто вірити кожному його слову. Разом з тим - вже є купа відео і фотоматеріалів з будівництвом укріплень в Криму. А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.
Дюрі-бачі написав:flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.
а ще наступна зима буде така тепла як минувша, тільки партнери будуть не будуть діяти в шкоду своїх інтересів заради України
sashaqbl написав: А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.
А що означають укріплення в белгородській і курських областях?
ISW вважають так: "Російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозливу російській території, щоб представити війну в Україні як екзистенціальну для Росії." https://varta1.com.ua/news/v-isw-utochn ... 62149.html