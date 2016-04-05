fler написав: Водночас переглянули військові бюджети, почали зміцнювати свої збройні сили, фільтрувати кацапів у себе тощо.
Про те і мова. Що дана подія (повномасштабний напад рфії в Європі) став причиною нарешті почати переформатовуватися. З цим (тобто з причиною почати) в демократіях проблема. Плюс до всього самі Штати отримали підгрунтя для переформатовування ЕС.
Всі в шоколаді... Переформатовуються самі, послаблюється рфія. Звісно платять за це деяку ціну.
Рашковани рідкісні ідіоти. Ще й Україну за собою у війну затягли.
Hotab написав:Ми не знаємо, як він вважає. Ми бачимо, що він пише. А пишуть часто те, що потрібно щоб заспокоїти. Чи так це з Будановим - не знаю. Але точно бачу, що він хоче бути публічним і подобатись. А людям подобаються ті, хто їх заспокоює і обіцяє швидку перемогу.
Згоден. Мета та цільова аудиторія спічів Буданова не зовсім зрозуміла, відповідно не варто вірити кожному його слову. Разом з тим - вже є купа відео і фотоматеріалів з будівництвом укріплень в Криму. А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.
Дюрі-бачі написав:flyman Навіть в найбільш песимістичному варіанті Україна має підтримку до листопада цього року. В оптимістичному - безлімітна підтримка. Я вважаю, що підтримка буде - до виборів в США.
а ще наступна зима буде така тепла як минувша, тільки партнери будуть не будуть діяти в шкоду своїх інтересів заради України
sashaqbl написав: А це означає, що російське командування вбачає загрозу для Криму з боку ЗСУ.
А що означають укріплення в белгородській і курських областях?
ISW вважають так: "Російські чиновники в Курській та Бєлгородській областях, можливо, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозливу російській території, щоб представити війну в Україні як екзистенціальну для Росії." https://varta1.com.ua/news/v-isw-utochn ... 62149.html
vitaliian написав:тут некоторые считают, что центр мирового зла - росия, а США дрожит от страха перед советским металлоломом, поэтому будет лить ярды помощи вечно, лишь бы русский урал и т64 не прорвались в маями.
Называется иждивенческая позиция (думать что тебе кто то должен), свойственно для тех кто сидит на зарплате, и понятия не имеет о том, что (глобально) чтобы помощь получить, деньги (или другие блага) сначала надо заработать, а не снять в румынском банкомате. То есть произвести товары или услуги эквивалентные размеру помощи.
Соответственно, любая помощь Запада идёт в ущерб их уровню жизни, а значит вечной (или даже длительной) быть не может. Годик два, потом скажут крутитесь сами. Война на истощение будет нами проиграна. Пуйло готово кинуть в топку всё, любые резервы и ресурсы. Закончатся мужики, пошлют женщин и детей. Это видно по бессмысленным жертвам за Соледар и Бахмут.
Война в первые дни потеряв здравый смысл, уже идет ради самой войны. Война ради войны в планы Запада не входит, там умеют считать деньги. И палить по 100 ярдов в год, ради того чтобы русский урал не прорвался в маями ну очень вряд ли готовы.
Хватит Арестовичей, тошнит от них, надо пытаться быть реалистами.
РФ зло, но для нато оно опасности не представляет. Они Бахмут несколько месяцев берут. Всё это лежит на повехности, достаточно включить мозги, и не надо посещать конгрессы.
Дуже спірне твердження. Я б сказав дуже поверхневе. Чому Захід живе добре? Тому що він (маючи технології) продає за-дорого високотехнологічну продукцію і купляє за-дешево сировину! Якщо в світі почнеться хаос то Захід втратить цю перевагу бо світ не матиме грошей купляти їх "високотехнологічну продукцію". І інші проблеми. Заходу не потрібен хаос(війна). Плата 100 лярдів в рік за зменшення хаосу - це мізерна плата для Заходу. Це всього 0,25% від ВВП Заходу!
У випадку повної перемоги РФ світ зміниться. Усі авторитарні системи скажуть: "А що так можна було?" Фактично такої ситуації ще не було з 1945 року. Може початись новий переділ світу і Заходу точно не вдасться просто відкупитись 100 лярдами.
Нажаль західні політики більше думають за себе, свою кар'єру. Вони не мислять настільки глобально, вони не бачили справжню війну. Тому вони просто не вірять що це все може прийти і до їх країн.
andrijk777 написав:Чому Захід живе добре? Тому що він (маючи технології) продає за-дорого високотехнологічну продукцію і купляє за-дешево сировину! Якщо в світі почнеться хаос то Захід втратить цю перевагу бо світ не матиме грошей купляти їх "високотехнологічну продукцію". І інші проблеми. Заходу не потрібен хаос(війна).
Аналогічно: неЗахід живе більш-менш добре, тому що продає свою сировину Заходу (нехай і задешево, але ж продає хоч комусь. Цистерна нафти не зможе працювати в якості айфона). Продає і купляє собі технологічні речі.
Всім війна невигідна. Але чомусь))) війни постійно відбуваються.
Альтернативний сценарій: рашка перемогла ... і загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями. Піррова перемога. Всьому світу Захід показав, що безглуздо захоплювати країни. Без погодження з усіма. Рфія валиться під вантажем проблем. Бо консолідувати орду під гаслом війни (захисту атєчєства) вже не можна. Втримання під контролем величезної України лежить смертним тягарем. Мету досягнуто. Мабуть такий сценарій трампистів.
Тому й підкреслюю: рфія живе, поки потехеньку воює...
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 11 бер, 2023 12:52, всього редагувалось 1 раз.