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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3730373137323733>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями.

Тут злі язики кажуть, що вже готові послабити найбільш дієві з точки зору фінансів санкції по нафті...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 12:56

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями.

Тут злі язики кажуть, що вже готові послабити найбільш дієві з точки зору фінансів санкції по нафті...

От дійсно ми багато чого не знаємо, бо:
"Американська нафтова компанія Exxon Mobil опублікувала інформацію про прибуток у розмірі $56 млрд за 2022 рік – у перерахунку це складає приблизно $6,3 млн на годину протягом минулого року. Таким чином, компанія встановила не тільки власний рекорд, але й історичний максимум для західної нафтової промисловості.

Джерело. Про це пише Reuters.

Деталі. Очікується, що великі нафтові компанії поб’ють власні річні рекорди – їх сумарні прибутки досягнуть $200 млрд."
https://mind.ua/news/20252805-exxon-pob ... a-2022-rik

Бабло перерозподіляється...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:06

  vitaliian написав:prodigy значит сми песдят, вместо них расконсервировали надувные макеты.
https://focus.ua/voennye-novosti/520038 ... voynu-foto
  prodigy написав:официально Т-64 не состоит на вооружении у России
очень ценная инфа, официально рф на нас не нападали, чему теперь верить?

черговий хибний висновок, якась кількість Т64 звісно було і є у рф (але це танки попередники від Т72), у 2014/15 під час АТО 90% танків у росіян були Т72, а у наших Т64

коли привели цитату що Т64 попрут на захід , я мав на увазі Т72 попрут,
вариант Т72Б3М
Модернизация Т-72Б до уровня Т-72Б3 стоит 52 млн рублей в ценах 2013 года, из которых 30 млн руб. уходит на капитальный ремонт танка, оставшаяся сумма тратится на приобретение новых приборов, выбранных заказчиком[8].


тобто модернізація 4х танків Т72 до рівня Т72Б3 коштує так само як виготовити один Т90. МО РФ вирішило піїти шляхом модернізації існуючих Т72 (для війни з слабкою Україною проканає), але вони помилилися
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:07

мих-мих про спусковий гачок

flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:12

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями.

Тут злі язики кажуть, що вже готові послабити найбільш дієві з точки зору фінансів санкції по нафті...


а навіщо? Китай і Індію ціна влаштовує, можна ще дешевше, для розвитку їх економік
це гарно

у Європі трошки по різному дивяться на ціну -чим більше ціна, тим більше податків до бюджету

під час локдауну (COVID19) надрукували вертольотні гроші і це їх не лякало

«Наверняка специалисты знают о том, что кризис начал возникать еще в период борьбы с пандемией. И начал он возникать в связи с тем, что в развитых экономиках начали злоупотреблять своим монопольным положением в валютной сфере, включили печатный станок. Вот в Соединенных Штатах напечатали 5,9 триллиона долларов.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:14

  detroytred написав:Альтернативний сценарій: рашка перемогла ... і загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями. Піррова перемога. Всьому світу Захід показав, що безглуздо захоплювати країни. Без погодження з усіма.
Рфія валиться під вантажем проблем. Бо консолідувати орду під гаслом війни (захисту атєчєства) вже не можна. Втримання під контролем величезної України лежить смертним тягарем.
Мету досягнуто.
Мабуть такий сценарій трампистів.

Тому й підкреслюю: рфія живе, поки потехеньку воює...

Це лірика. Ще жодна країна світу не загнулась під санкціями. Іран від ними живе десятиліттями і нічого. А тим більше РФ - достатньо самодостатня держава.

І головне - "санкції проти РФ" - це все тимчасово, а захоплені території - назавжди. Ніхто через 100/1000 років не згадає про санкції, зате всі будуть возвеличувати Путіна за завойовані території. - саме ТАК мислять правителі, тобто ті хто приймає рішення(зокрема рішення про початок війн).
Востаннє редагувалось andrijk777 в Суб 11 бер, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:29

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:они Бахмут берут трупами, за прошедшие сутки 1010 жмуров. Ага Прибалтика. Верим и боимся.

Так то воно так. Але в Бахмуті військовослужбовців ЗСУ і техніки трошки більше, ніж в Збройних Силах трьох країн Балтії.

Угу НАТО дрожит от страха, а пуйло шагает победным шагом по Украине. Я уже говорил, данная ветка форума существует в какой-то другой реальности. Ощущение что у людей нет альтернативных источников информации и возможности их проанализировать

Угрозы напасть на Польшу позволяют себе русские пропагандоны, а роскошь верить им - форумнчане данной ветки.

Русня ушла из Херсона не от больших военных возможностей, ладно там год назад ещё кто то верил во "вторую армию мира", но когда сейчас пишут что русня нападет на кого то дальше Бахмута, это выглядит наивно и комично. Киев за три дня уже взяли идем на Прибалтику.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 бер, 2023 13:35, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:29

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Альтернативний сценарій: рашка перемогла ... і загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями. Піррова перемога. Всьому світу Захід показав, що безглуздо захоплювати країни. Без погодження з усіма.
Рфія валиться під вантажем проблем. Бо консолідувати орду під гаслом війни (захисту атєчєства) вже не можна. Втримання під контролем величезної України лежить смертним тягарем.
Мету досягнуто.
Мабуть такий сценарій трампистів.

Тому й підкреслюю: рфія живе, поки потехеньку воює...

Це лірика. Ще жодна країна світу не загнулась під санкціями. Іран від ними живе десятиліттями і нічого. А тим більше РФ - достатньо самодостатня держава.

І головне - "санкції проти РФ" - це все тимчасово, а захоплені території - назавжди. Ніхто через 100/1000 років не згадає про санкції, зате всі будуть возвеличувати Путіна за завойовані території. - саме ТАК мислять правителі, тобто ті хто приймає рішення.

який на дворі вік?

он Великобританія 21 сторіччя та 100 років тому - ніхто не переймається розмірами.

ТАК мислять лише диктатори, яким зірвало дах від всевладдя...
так що швидше через сто років будуть лише згадувати, що колись була така імперія, як Раша :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:34

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями.

Тут злі язики кажуть, що вже готові послабити найбільш дієві з точки зору фінансів санкції по нафті...

ТУТ это где?
зачем вы вбрасываете тухляк на ветку?
знаете есть такое выражение "полезный идиот"
посмотрите в вики кто это и не уподобляйтесь
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:38

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Альтернативний сценарій: рашка перемогла ... і загибається під вантажем проковтнутого, бо Захід тисне ще більше санкціями. Піррова перемога. Всьому світу Захід показав, що безглуздо захоплювати країни. Без погодження з усіма.
Рфія валиться під вантажем проблем. Бо консолідувати орду під гаслом війни (захисту атєчєства) вже не можна. Втримання під контролем величезної України лежить смертним тягарем.
Мету досягнуто.
Мабуть такий сценарій трампистів.

Тому й підкреслюю: рфія живе, поки потехеньку воює...

Це лірика. Ще жодна країна світу не загнулась під санкціями. Іран від ними живе десятиліттями і нічого. А тим більше РФ - достатньо самодостатня держава.

І головне - "санкції проти РФ" - це все тимчасово, а захоплені території - назавжди. Ніхто через 100/1000 років не згадає про санкції, зате всі будуть возвеличувати Путіна за завойовані території. - саме ТАК мислять правителі, тобто ті хто приймає рішення.

Окрім санкцій ще що?
Втримання під контролем захоплених територій.
(Хоча й за найгіршого сценацію далі Дніпра Захід не віддасть, але все це величезні території. З усіма післявоєнними проблемами, з гібридним впливом з боку України).
Це тягар...
Який рфія не потягне.

До того ж мова лише про припинення війни. А не визнання трампистами анексії - тримайте на блюдечкє.

По суті, що респи, що деми хочуть одного і того ж. Тільки в різний спосіб.

А от з тим, що така відмова від прямого захисту України дуже нашкодить впливу Штатів на поки дружні та нейтральні до них країни третього світу, з цим згоден.
Але Трампичу плювати на це...
І саме в цьому в нього і Ко фундаментальна розбіжність з глобалістами демократами.
detroytred
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