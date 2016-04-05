Трамп уже отработанный материал
не циклитесь
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Додано: Суб 11 бер, 2023 13:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:46
Маю на увазі не особистість, а політичні, економічні, соціальні сили, які стоять за ним.
Це два різні напрямки: протекціоністи і глобалісти.
Тобто не Трамп, так інший. Нехай і не такий радікальний.
Додано: Суб 11 бер, 2023 13:57
Ось в Британії не переймаються, а в РФ переймаються. І не тільки диктатор, а 50+% населення точно.
Що буде через 100 років ви не знаєте, тому і не потрібно таке писати.
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