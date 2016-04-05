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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3730373137323733
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але Трампичу плювати на це...

Трамп уже отработанный материал
не циклитесь
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:46

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Але Трампичу плювати на це...

Трамп уже отработанный материал
не циклитесь

Маю на увазі не особистість, а політичні, економічні, соціальні сили, які стоять за ним.

Це два різні напрямки: протекціоністи і глобалісти.

Тобто не Трамп, так інший. Нехай і не такий радікальний.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:57

  Shaman написав:он Великобританія 21 сторіччя та 100 років тому - ніхто не переймається розмірами.

ТАК мислять лише диктатори, яким зірвало дах від всевладдя...
так що швидше через сто років будуть лише згадувати, що колись була така імперія, як Раша :D

Ось в Британії не переймаються, а в РФ переймаються. І не тільки диктатор, а 50+% населення точно.
Що буде через 100 років ви не знаєте, тому і не потрібно таке писати.
andrijk777
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