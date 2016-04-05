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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3731373237333734>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але Трампичу плювати на це...

Трамп уже отработанный материал
не циклитесь
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:46

  Прохожий написав:
  detroytred написав:Але Трампичу плювати на це...

Трамп уже отработанный материал
не циклитесь

Маю на увазі не особистість, а політичні, економічні, соціальні сили, які стоять за ним.

Це два різні напрямки: протекціоністи і глобалісти.

Тобто не Трамп, так інший. Нехай і не такий радікальний.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 13:57

  Shaman написав:он Великобританія 21 сторіччя та 100 років тому - ніхто не переймається розмірами.

ТАК мислять лише диктатори, яким зірвало дах від всевладдя...
так що швидше через сто років будуть лише згадувати, що колись була така імперія, як Раша :D

Ось в Британії не переймаються, а в РФ переймаються. І не тільки диктатор, а 50+% населення точно.
Що буде через 100 років ви не знаєте, тому і не потрібно таке писати.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:тобто модернізація 4х танків Т72 до рівня Т72Б3 коштує так само як виготовити один Т90. МО РФ вирішило піїти шляхом модернізації існуючих Т72 (для війни з слабкою Україною проканає), але вони помилилися

Т-64 - це не зовсім попередник Т-72.
Скоріш Т-72 - це більш дешевий і спрощений(і, відповідно, гірший) варіант Т-64. Зокрема, через конструктивні особливості катків, Т-72, на відміну від Т-64, не може стріляти на ходу.
Історично так склалося, що ударні кулаки саме Т-64 тримали на західдному напрямку, відповідно, в 91му році основна кількість саме цих танків опинилася на території України.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:00

detroytred Після Криму теж вважали, що "будуть проблеми", "економіка не витримає"... А в результаті накопичення 700 млрд. $ резервів.
На вбивчі санкції (скажімо ввести кримінальну відповідальність за будь-який бізнес з РФ, як із терористичною організацією) ніхто не піде.
А без протидії переварить і всю Україну. Звісно моцкалі будуть гірше жити, але не на стільки, щоб обурюватись.
Економічна перемога можлива тільки після вичерпання всіх резервів, як в 90-і чи за Януковича. Диктатура стоїть рівно до того моменту поки є чим платити ментам.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 бер, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Русня ушла из Херсона не от больших военных возможностей, ладно там год назад ещё кто то верил во "вторую армию мира", но когда сейчас пишут что русня нападет на кого то дальше Бахмута, это выглядит наивно и комично. Киев за три дня уже взяли идем на Прибалтику.

Прикол в тому, що російська армія досить велика. Вона сильна не тому, що вона сильна, а тому що інші слабкі. За рік війни Україна отримала техніки більше, ніж є на озброєнні будь-якої європейської армії.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:16

  sashaqbl написав:
  vitaliian написав:Русня ушла из Херсона не от больших военных возможностей, ладно там год назад ещё кто то верил во "вторую армию мира", но когда сейчас пишут что русня нападет на кого то дальше Бахмута, это выглядит наивно и комично. Киев за три дня уже взяли идем на Прибалтику.

Прикол в тому, що російська армія досить велика. Вона сильна не тому, що вона сильна, а тому що інші слабкі. За рік війни Україна отримала техніки більше, ніж є на озброєнні будь-якої європейської армії.

Но меньше чем есть у НАТО. Тут же пугали что Россия вот вот на НАТО нападет, а мы типа НАТО защищаем. За это нам донатят. То что линия фронта долго не двигается, говорит всем европейским лидерам, что наступательный потенциал РФ - исчерпан и им бояться нечего. Для нас это может означать принуждение к переговорам и снижение финансовой помощи. Военная помощь вероятно пока еще останется. РФ не то кого должны бояться Европа и США соответственно тратить триллионы на борьбу с РФ бессмысленно. Странно что после "героического" взятия трупами Соледара и борьбы за Бахмут, кто то ещё верит в то что РФ может на кого-то следующего напасть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 11 бер, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:22

  vitaliian написав:Ощущение что у людей нет альтернативных источников информации и возможности их проанализировать


У мене чомусь немає такого відчуття. Може через наявність альтернативних джерел та можливостей аналізувати?))

  vitaliian написав: ... когда сейчас пишут что русня нападет на кого то дальше Бахмута, это выглядит наивно и комично. Киев за три дня уже взяли идем на Прибалтику.

Це зараз. А влітку минулого року рф, мабуть, ще сподівалася на допомогу Китаю, Ірану, Пн.Кореї та на залучення Білорусі до активних військових дій. Якби це все "сталося, як гадалося", то сценарій походу на Прибалтику не виглядав би ЗАРАЗ смішним.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:24

fler я ж кажется не говорил, что финансовую помощь обрежут летом прошлого года? С момента когда сценарий нападения на Европу в т.ч. страны Балтии стал выглядеть нереалистичным, начало меняться и отношение к войне. Зачем тратить деньги на борьбу с тем, кого ты не боишься? Это абсолютно здоровый вопрос. Он рано или поздно возникнет, а возможно уже на столе. Инсайдов у меня нет. Истину не знаю. Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.

Якщо паралельно резрв у москалів зменшується 120-100-50-... то вигідно дочекатись 0.
Дюрі-бачі
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