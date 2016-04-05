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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:37
andrijk777 написав: Shaman написав:
он Великобританія 21 сторіччя та 100 років тому - ніхто не переймається розмірами.
ТАК мислять лише диктатори, яким зірвало дах від всевладдя...
так що швидше через сто років будуть лише згадувати, що колись була така імперія, як Раша
Ось в Британії не переймаються, а в РФ переймаються. І не тільки диктатор, а 50+% населення точно.
Що буде через 100 років ви не знаєте, тому і не потрібно таке писати.
правильно переймаються - нехай думають, що будуть робити, коли їх попросять на вихід десь в Якутії, Бурятії чи Туві
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:44
Дюрі-бачі написав:detroytred
Після Криму теж вважали, що "будуть проблеми", "економіка не витримає"... А в результаті накопичення 700 млрд. $ резервів.
На вбивчі санкції (скажімо ввести кримінальну відповідальність за будь-який бізнес з РФ, як із терористичною організацією) ніхто не піде.
А без протидії переварить і всю Україну. Звісно моцкалі будуть гірше жити, але не на стільки, щоб обурюватись.
Економічна перемога можлива тільки після вичерпання всіх резервів, як в 90-і чи за Януковича. Диктатура стоїть рівно до того моменту поки є чим платити ментам.
Я гадаю, що це, як наповнення діжки водою. Достатньо чергової цеберки і діжка переповнилася.
До того ж Крим не треба було дуже відновлювати й вливати багато грошей на контроль.
І то виникло - "денег нет, но вы держитесь" (с).
А так звичайно потрібен цілий комплекс заходів та відбуття подій, щоб був результат.
В мене більше сподівань, що не персічні москалі схочуть краще жити, а їх можновладці (частина з них) схочуть нормальних, а не режимних благ.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 14:52
detroytred написав:
Я гадаю, що це, як наповнення діжки водою. Достатньо чергової цеберки і діжка переповнилася
Так і є - це цеберко відоме: відсутність вільної конвертованої валюти в резерві
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Додано: Суб 11 бер, 2023 15:27
fler написав:
Що це за лайно? На війну йдуть, насамперед, щоб не настав "рузьке мір" і люди не стали рабами, як в рф. Це вже зрозуміли по всьому світу. Погляньте, як женуть русню навіть з маленької Грузії, не кажучи про інші (сильніші) країни. Дружня Прибалтика заборонила росмову (прітєсняєт рузькоязичних), Туреччина взагалі обмежила можливості перебування рузьких в країні та придбання майна. Далі буде. Хто сказав, що в Україні нічого не зміниться? Вже за рік війни ми бачимо шалені зміни. Відновлення країни вже почалося.
Я би дуже хотів, чтоб так і було, але є оде але
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