Дюрі-бачі написав:detroytred Після Криму теж вважали, що "будуть проблеми", "економіка не витримає"... А в результаті накопичення 700 млрд. $ резервів. На вбивчі санкції (скажімо ввести кримінальну відповідальність за будь-який бізнес з РФ, як із терористичною організацією) ніхто не піде. А без протидії переварить і всю Україну. Звісно моцкалі будуть гірше жити, але не на стільки, щоб обурюватись. Економічна перемога можлива тільки після вичерпання всіх резервів, як в 90-і чи за Януковича. Диктатура стоїть рівно до того моменту поки є чим платити ментам.
Я гадаю, що це, як наповнення діжки водою. Достатньо чергової цеберки і діжка переповнилася.
До того ж Крим не треба було дуже відновлювати й вливати багато грошей на контроль. І то виникло - "денег нет, но вы держитесь" (с).
А так звичайно потрібен цілий комплекс заходів та відбуття подій, щоб був результат.
В мене більше сподівань, що не персічні москалі схочуть краще жити, а їх можновладці (частина з них) схочуть нормальних, а не режимних благ.
fler написав:Що це за лайно? На війну йдуть, насамперед, щоб не настав "рузьке мір" і люди не стали рабами, як в рф. Це вже зрозуміли по всьому світу. Погляньте, як женуть русню навіть з маленької Грузії, не кажучи про інші (сильніші) країни. Дружня Прибалтика заборонила росмову (прітєсняєт рузькоязичних), Туреччина взагалі обмежила можливості перебування рузьких в країні та придбання майна. Далі буде. Хто сказав, що в Україні нічого не зміниться? Вже за рік війни ми бачимо шалені зміни. Відновлення країни вже почалося.
Тим часом поставки техніки продовжуються: - Пакистан розглядає передачу 40 танків Т-80УД Україні - Данія планує передати перші 80 танків Leopard 1 цієї весни. - Японія розглядає передачу MLRS та буксированих гаубиць FH70 - Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць Д-30 в Україну. UPD: цікава позиція Сербії
Президент Сербії визнав, що сербська сторона не здатна контролювати реекспорт своєї зброї до третіх країн. Олександр Вучич в інтерв’ю сербському телеканалу Happy розповів, що продаж боєприпасів, які виробляються в Сербії, дозволяє годувати народ країни. Президент Сербії підкреслив, що для його країни дуже важливий прибуток від продажів зброї та боєприпасів, попри те, що зброя може потрапити до третіх країн. https://mil.in.ua/uk/news/serbiya-ne-zdatna-kontrolyuvaty-reeksport-svoyih-boyeprypasiv-do-ukrayiny/
vitaliian написав:Их резерв может быть как больше так и меньше заявленых. Причем больше им же на руку, все думают всё, деньги у фюрера кончились, а они бац 1000 новых ракет, ловите.
не буде 1000 нових ракет. Резерви техніки тануть. Ну відновлять вони ще пару тисяч танків, ну мобілілізують ще пару сотень, протягнуть ще рік чи два, далі доведеться йти на переговори. Але тут все впираєтсья в такий момент. Останнім часом стає трошки більше відосіків зі зверненням до батюшки царя. Рано чи пізно відосіки почнуть переходити в активні дії. Тому припинили активну мобілізацію, тому не відновлюють її зараз. Питання тільки, коли це станеться - через рік, чи через три. А там вже й до будинку Іпатьєва недалеко. Гіркін останні 2 місяці значно активізував медійну активність.
sashaqbl написав:Тим часом поставки техніки продовжуються: - Пакистан розглядає передачу 40 танків Т-80УД Україні - Данія планує передати перші 80 танків Leopard 1 цієї весни. - Японія розглядає передачу MLRS та буксированих гаубиць FH70 - Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць Д-30 в Україну. UPD: цікава позиція Сербії
Президент Сербії визнав, що сербська сторона не здатна контролювати реекспорт своєї зброї до третіх країн. Олександр Вучич в інтерв’ю сербському телеканалу Happy розповів, що продаж боєприпасів, які виробляються в Сербії, дозволяє годувати народ країни. Президент Сербії підкреслив, що для його країни дуже важливий прибуток від продажів зброї та боєприпасів, попри те, що зброя може потрапити до третіх країн. https://mil.in.ua/uk/news/serbiya-ne-zdatna-kontrolyuvaty-reeksport-svoyih-boyeprypasiv-do-ukrayiny/
vitaliian написав:Их резерв может быть как больше так и меньше заявленых. Причем больше им же на руку, все думают всё, деньги у фюрера кончились, а они бац 1000 новых ракет, ловите.
не буде 1000 нових ракет. Резерви техніки тануть. Ну відновлять вони ще пару тисяч танків, ну мобілілізують ще пару сотень, протягнуть ще рік чи два, далі доведеться йти на переговори. Але тут все впираєтсья в такий момент. Останнім часом стає трошки більше відосіків зі зверненням до батюшки царя. Рано чи пізно відосіки почнуть переходити в активні дії. Тому припинили активну мобілізацію, тому не відновлюють її зараз. Питання тільки, коли це станеться - через рік, чи через три. А там вже й до будинку Іпатьєва недалеко. Гіркін останні 2 місяці значно активізував медійну активність.