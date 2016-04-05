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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:14
flyman написав:
І що? Віддадуть захоплені території?
а в них тоді вистачатиме проблем і без захоплених територій
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:29
vitaliian написав:fler
я ж кажется не говорил, что финансовую помощь обрежут летом прошлого года? С момента когда сценарий нападения на Европу в т.ч. страны Балтии стал выглядеть нереалистичным, начало меняться и отношение к войне. Зачем тратить деньги на борьбу с тем, кого ты не боишься? Это абсолютно здоровый вопрос. Он рано или поздно возникнет, а возможно уже на столе. Инсайдов у меня нет. Истину не знаю. Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.
Нас підтримують не тому що бояться.(за виключенням хіба що Прибалтики)
Вже через 2-3 місяці війни вже усім стало все зрозуміло про армію РФ.
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andrijk777
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:39
andrijk777 написав:
Нас підтримують не тому що бояться
развивайте мысль почему нас поддерживают и как долго это может длиться
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vitaliian
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