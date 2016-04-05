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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3732373337343735
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:І що? Віддадуть захоплені території?

а в них тоді вистачатиме проблем і без захоплених територій
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:29

  vitaliian написав:fler я ж кажется не говорил, что финансовую помощь обрежут летом прошлого года? С момента когда сценарий нападения на Европу в т.ч. страны Балтии стал выглядеть нереалистичным, начало меняться и отношение к войне. Зачем тратить деньги на борьбу с тем, кого ты не боишься? Это абсолютно здоровый вопрос. Он рано или поздно возникнет, а возможно уже на столе. Инсайдов у меня нет. Истину не знаю. Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.

Нас підтримують не тому що бояться.(за виключенням хіба що Прибалтики)
Вже через 2-3 місяці війни вже усім стало все зрозуміло про армію РФ.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 16:39

  andrijk777 написав:Нас підтримують не тому що бояться
развивайте мысль почему нас поддерживают и как долго это может длиться
vitaliian
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