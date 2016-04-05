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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:14
flyman написав:
І що? Віддадуть захоплені території?
а в них тоді вистачатиме проблем і без захоплених територій
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:29
vitaliian написав:fler
я ж кажется не говорил, что финансовую помощь обрежут летом прошлого года? С момента когда сценарий нападения на Европу в т.ч. страны Балтии стал выглядеть нереалистичным, начало меняться и отношение к войне. Зачем тратить деньги на борьбу с тем, кого ты не боишься? Это абсолютно здоровый вопрос. Он рано или поздно возникнет, а возможно уже на столе. Инсайдов у меня нет. Истину не знаю. Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.
Нас підтримують не тому що бояться.(за виключенням хіба що Прибалтики)
Вже через 2-3 місяці війни вже усім стало все зрозуміло про армію РФ.
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andrijk777
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Додано: Суб 11 бер, 2023 16:39
andrijk777 написав:
Нас підтримують не тому що бояться
развивайте мысль почему нас поддерживают и как долго это может длиться
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vitaliian
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:09
vitaliian написав:fler
я ж кажется не говорил, что финансовую помощь обрежут летом прошлого года? С момента когда сценарий нападения на Европу в т.ч. страны Балтии стал выглядеть нереалистичным, начало меняться и отношение к войне. Зачем тратить деньги на борьбу с тем, кого ты не боишься? Это абсолютно здоровый вопрос. Он рано или поздно возникнет, а возможно уже на столе. Инсайдов у меня нет. Истину не знаю. Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.
Думаю, сценарий несколько оптимистичный.
У рашки есть еще гора старого металлолома и экономика не переведена на военные рельсы. Скорее ее будут сажать на шпагат: либо поджать хвост и вернуться в будку, либо набрать миллион мяса и напрячь из последних сил дряблеющие экономические мускулы, что быстро приведет ее экономику к полному краху.
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antey1969
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:33
antey1969
Мацква с Питером и тем более черноморское побережье СевКава вместе со всеми севкававцами и татарами не будут сосать xep шо Миша лапу чтоб кто то доиграл наконец партию в ржавые танчики
Да и на Дальнем Востоке большинство хочет жить как в Ниппоне а не как в Северной Корее
Так что до курса дерева под тысячу и перевода лаптеплетения на бронетанковокинжаловые рельсы там начнётся битва за последние склады ликёроводочных заводов и мясокомбинатов
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барабашов
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:48
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Нас підтримують не тому що бояться
развивайте мысль почему нас поддерживают и как долго это может длиться
Тому що у них демократія. Думаю довго, років 10.
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andrijk777
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:49
Когда вы поражаетесь тому, насколько безразличны многие россияне к гибели своих сыновей/мужей на фронте, вы забываете две вещи.
Первое. В России уже 30 лет безраздельно царит культ денег. Потому что в России кто с деньгами – тот и главный. У кого есть деньги – у того есть всё. И речь не о долларовых миллиардерах. В провинциальном нищем городке главные – те несколько чиновников и их друзей-«бизнесменов», у кого есть доход в миллион рублей на нос. Рядовые россияне им завидуют. Ненавидят, но завидуют. И мечтают сами заиметь столько денег, неважно, каким образом.
Второе. При таком культе денег сами россияне ужасающе бедны. Даже Росстат признаёт, что 15 миллионов человек живут не более, чем на 10 тысяч рублей в месяц. На 300 рублей в день, из которых надо ещё коммуналку вычесть. А если посчитать тех, кто имеет не 300, а 500 рублей в день – что тоже жуткая нищета – то мы получим не 15, а все 25-30 миллионов нищих.
И не просто нищих. А нищих, которые не видели никакого шанса из своей нищеты выбраться. И вот перед этими людьми замаячила перспектива в виде 7 миллионов рублей. Это их заработок за почти 40 лет работы. То есть за всю трудовую жизнь.
А с чем им предлагается расстаться? С постылым сыном или мужем?
Есть такой анекдот.
Жил-был очень бедный и при этом очень многодетный человек. Еле-еле сводил концы с концами многие годы. А в семье не было ничего, кроме раздоров и обид из-за нищеты. И вот однажды к нему явился Сатана и предложил сделку: человек разбогатеет, но все его родные умрут. Подумай, сказал Сатана, я приду за ответом завтра. Остался человек один и думает: «так… я разбогатею… но все мои родные умрут… а я разбогатею… а они все помрут… да в чём же тут подвох-то?!?!»
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:50
antey1969 написав:
экономика не переведена на военные рельсы.
У них економіка вже на 50% переведена на воєнні рейси.
Хоча напевно ми по-різному розуміємо це поняття.
Що у вас означає "переведена на военные рельсы"?
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andrijk777
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Додано: Суб 11 бер, 2023 17:58
vitaliian написав:
Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.
у вас отсутсвует логика.
1. нам льют ярды и линия фронта не двигается.
2. нам перестают лить ярды и линия фронта опять не сдвинется.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:01
andrijk777 написав:
У них економіка вже на 50% переведена на воєнні рейси.
Хоча напевно ми по-різному розуміємо це поняття.
Що у вас означає "переведена на военные рельсы"?
Я особисто в принципі не розумію, що означає "перевести економіку на воєнні рельси".
Мобілізувати цивільний транспорт? Можна, і поступово мобілізують.
Відправити людей в три зміни працювати на виробництві снарядів? В другу світову таке працювало, завдяки тому, що з Америки везли сотні тисяч тон порохів і вибухівки а також компонентів для їх виробництва. Зараз так не вийде. Треба наростити виробництво дуже багатьох компонентів, для цього потрібне обладнанння.
Збирати й ремонтувати танки в 3 зміни? Все знову ж таки впреться в брак електроніки чи певних комплектуючих. Особливо в старих танках.
Відмова від товарно-грошових відносин в переведення на продуктові картки? Я думаю, до такого кроку пропаганда ще не підготувала населення, найближчі рік-два це неможливо.
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