Когда вы поражаетесь тому, насколько безразличны многие россияне к гибели своих сыновей/мужей на фронте, вы забываете две вещи.

Первое. В России уже 30 лет безраздельно царит культ денег. Потому что в России кто с деньгами – тот и главный. У кого есть деньги – у того есть всё. И речь не о долларовых миллиардерах. В провинциальном нищем городке главные – те несколько чиновников и их друзей-«бизнесменов», у кого есть доход в миллион рублей на нос. Рядовые россияне им завидуют. Ненавидят, но завидуют. И мечтают сами заиметь столько денег, неважно, каким образом.

Второе. При таком культе денег сами россияне ужасающе бедны. Даже Росстат признаёт, что 15 миллионов человек живут не более, чем на 10 тысяч рублей в месяц. На 300 рублей в день, из которых надо ещё коммуналку вычесть. А если посчитать тех, кто имеет не 300, а 500 рублей в день – что тоже жуткая нищета – то мы получим не 15, а все 25-30 миллионов нищих.

И не просто нищих. А нищих, которые не видели никакого шанса из своей нищеты выбраться. И вот перед этими людьми замаячила перспектива в виде 7 миллионов рублей. Это их заработок за почти 40 лет работы. То есть за всю трудовую жизнь.

А с чем им предлагается расстаться? С постылым сыном или мужем?

Есть такой анекдот.

Жил-был очень бедный и при этом очень многодетный человек. Еле-еле сводил концы с концами многие годы. А в семье не было ничего, кроме раздоров и обид из-за нищеты. И вот однажды к нему явился Сатана и предложил сделку: человек разбогатеет, но все его родные умрут. Подумай, сказал Сатана, я приду за ответом завтра. Остался человек один и думает: «так… я разбогатею… но все мои родные умрут… а я разбогатею… а они все помрут… да в чём же тут подвох-то?!?!»