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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:09
mephala написав: vitaliian написав:
Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.
у вас отсутсвует логика.
1. нам льют ярды и линия фронта не двигается.
2. нам перестают лить ярды и линия фронта опять не сдвинется.
Відсутність логіки в тому, що воюють не доларами,а снарядами. Допомагати нам будуть ще довго, хоча і в обмін на реформи. Це поки війна, можна чудити з яйцями і марафоном, з газом по 7, а після війни пропетляти вже не вийде.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:10
В России уже 30 лет безраздельно царит культ денег.
Это полностью рушит теорию, что кацапье будет за миску супа рубиться. Особенно молодежь Москвы, Питера и других новосибирсков.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:11
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
У них економіка вже на 50% переведена на воєнні рейси.
Хоча напевно ми по-різному розуміємо це поняття.
Що у вас означає "переведена на военные рельсы"?
Я особисто в принципі не розумію, що означає "перевести економіку на воєнні рельси".
Мобілізувати цивільний транспорт? Можна, і поступово мобілізують.
Відправити людей в три зміни працювати на виробництві снарядів? В другу світову таке працювало, завдяки тому, що з Америки везли сотні тисяч тон порохів і вибухівки а також компонентів для їх виробництва. Зараз так не вийде. Треба наростити виробництво дуже багатьох компонентів, для цього потрібне обладнанння.
Збирати й ремонтувати танки в 3 зміни? Все знову ж таки впреться в брак електроніки чи певних комплектуючих. Особливо в старих танках.
Відмова від товарно-грошових відносин в переведення на продуктові картки? Я думаю, до такого кроку пропаганда ще не підготувала населення, найближчі рік-два це неможливо.
Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає.
Україна вже приблизно на 100% переведена на воєнні рейси.
РФ, судячи по трильйонних дефіцитах у них в січні/лютому вже десь на 50+% на воєнних рейсах.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:21
andrijk777 написав:
вже десь на 50+% на воєнних рейсах.
50% - це половина працюючих, навіть у совка стільки не було. Якщо не зросте ціна на кацапцьку нафту, гроші на війну закінчаться вже цього року, а санкції вже починають давити і не енергетичний експорт.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:22
andrijk777 написав:
Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає
Не думаю, що просто вливання бабла в підсанкційній економіці щось аж так принципово змінить. Все впиратиметься в брак обладнання, і ввезти його з Китаю теж не завжди вийде.
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