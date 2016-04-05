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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3734373537363737>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:09

  mephala написав:
  vitaliian написав: Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.


у вас отсутсвует логика.
1. нам льют ярды и линия фронта не двигается.
2. нам перестают лить ярды и линия фронта опять не сдвинется.

Відсутність логіки в тому, що воюють не доларами,а снарядами. Допомагати нам будуть ще довго, хоча і в обмін на реформи. Це поки війна, можна чудити з яйцями і марафоном, з газом по 7, а після війни пропетляти вже не вийде.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:10

В России уже 30 лет безраздельно царит культ денег.



Это полностью рушит теорию, что кацапье будет за миску супа рубиться. Особенно молодежь Москвы, Питера и других новосибирсков.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:11

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:У них економіка вже на 50% переведена на воєнні рейси.
Хоча напевно ми по-різному розуміємо це поняття.
Що у вас означає "переведена на военные рельсы"?

Я особисто в принципі не розумію, що означає "перевести економіку на воєнні рельси".
Мобілізувати цивільний транспорт? Можна, і поступово мобілізують.
Відправити людей в три зміни працювати на виробництві снарядів? В другу світову таке працювало, завдяки тому, що з Америки везли сотні тисяч тон порохів і вибухівки а також компонентів для їх виробництва. Зараз так не вийде. Треба наростити виробництво дуже багатьох компонентів, для цього потрібне обладнанння.
Збирати й ремонтувати танки в 3 зміни? Все знову ж таки впреться в брак електроніки чи певних комплектуючих. Особливо в старих танках.
Відмова від товарно-грошових відносин в переведення на продуктові картки? Я думаю, до такого кроку пропаганда ще не підготувала населення, найближчі рік-два це неможливо.

Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає. :D
Україна вже приблизно на 100% переведена на воєнні рейси.
РФ, судячи по трильйонних дефіцитах у них в січні/лютому вже десь на 50+% на воєнних рейсах.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:вже десь на 50+% на воєнних рейсах.

50% - це половина працюючих, навіть у совка стільки не було. Якщо не зросте ціна на кацапцьку нафту, гроші на війну закінчаться вже цього року, а санкції вже починають давити і не енергетичний експорт.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає

Не думаю, що просто вливання бабла в підсанкційній економіці щось аж так принципово змінить. Все впиратиметься в брак обладнання, і ввезти його з Китаю теж не завжди вийде.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:30

  lapay написав:
  andrijk777 написав:вже десь на 50+% на воєнних рейсах.

50% - це половина працюючих, навіть у совка стільки не було. Якщо не зросте ціна на кацапцьку нафту, гроші на війну закінчаться вже цього року, а санкції вже починають давити і не енергетичний експорт.

50% це не працюючі. 50% - це половина від можливостей.
А що означає "гроші на війну закінчаться вже цього року"? Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:39

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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:50% це не працюючі. 50% - це половина від можливостей.
А що означає "гроші на війну закінчаться вже цього року"? Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці

Яких можливостей - раніше ВПК раші працював на 20% від максимуму, а зараз на 50%? Так він вже робить майже на всю потужність, якщо запчастини знайде. Відсутність грошей - це припинення фінансування чи гіперінфляція.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:45

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає

Не думаю, що просто вливання бабла в підсанкційній економіці щось аж так принципово змінить. Все впиратиметься в брак обладнання, і ввезти його з Китаю теж не завжди вийде.

Ефективність цих вливань - це вже інше питання, але в любому випадку це ефективніше ніж заганяти людей автоматами на заводи, щоб вони там по 16 годин вкалували.
Ми говоримо про "воєнні рейси". А чи дасть Китай обладнання/зброю чи ні до цього відношення немає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 18:48

  andrijk777 написав:
  lapay написав:
  andrijk777 написав:вже десь на 50+% на воєнних рейсах.

50% - це половина працюючих, навіть у совка стільки не було. Якщо не зросте ціна на кацапцьку нафту, гроші на війну закінчаться вже цього року, а санкції вже починають давити і не енергетичний експорт.

50% це не працюючі. 50% - це половина від можливостей.
А що означає "гроші на війну закінчаться вже цього року"? Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці?

гигантский дефицит бюджета
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