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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:09
mephala написав: vitaliian написав:
Моделирую (для себя) ситуацию и не вижу сценария, когда линия фронта не меняется, скажем полгода, а нам льют и льют по 100 ярдов в год.
у вас отсутсвует логика.
1. нам льют ярды и линия фронта не двигается.
2. нам перестают лить ярды и линия фронта опять не сдвинется.
Відсутність логіки в тому, що воюють не доларами,а снарядами. Допомагати нам будуть ще довго, хоча і в обмін на реформи. Це поки війна, можна чудити з яйцями і марафоном, з газом по 7, а після війни пропетляти вже не вийде.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:10
В России уже 30 лет безраздельно царит культ денег.
Это полностью рушит теорию, что кацапье будет за миску супа рубиться. Особенно молодежь Москвы, Питера и других новосибирсков.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:11
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
У них економіка вже на 50% переведена на воєнні рейси.
Хоча напевно ми по-різному розуміємо це поняття.
Що у вас означає "переведена на военные рельсы"?
Я особисто в принципі не розумію, що означає "перевести економіку на воєнні рельси".
Мобілізувати цивільний транспорт? Можна, і поступово мобілізують.
Відправити людей в три зміни працювати на виробництві снарядів? В другу світову таке працювало, завдяки тому, що з Америки везли сотні тисяч тон порохів і вибухівки а також компонентів для їх виробництва. Зараз так не вийде. Треба наростити виробництво дуже багатьох компонентів, для цього потрібне обладнанння.
Збирати й ремонтувати танки в 3 зміни? Все знову ж таки впреться в брак електроніки чи певних комплектуючих. Особливо в старих танках.
Відмова від товарно-грошових відносин в переведення на продуктові картки? Я думаю, до такого кроку пропаганда ще не підготувала населення, найближчі рік-два це неможливо.
Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає.
Україна вже приблизно на 100% переведена на воєнні рейси.
РФ, судячи по трильйонних дефіцитах у них в січні/лютому вже десь на 50+% на воєнних рейсах.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:21
andrijk777 написав:
вже десь на 50+% на воєнних рейсах.
50% - це половина працюючих, навіть у совка стільки не було. Якщо не зросте ціна на кацапцьку нафту, гроші на війну закінчаться вже цього року, а санкції вже починають давити і не енергетичний експорт.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:22
andrijk777 написав:
Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає
Не думаю, що просто вливання бабла в підсанкційній економіці щось аж так принципово змінить. Все впиратиметься в брак обладнання, і ввезти його з Китаю теж не завжди вийде.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:30
lapay написав: andrijk777 написав:
вже десь на 50+% на воєнних рейсах.
50% - це половина працюючих, навіть у совка стільки не було. Якщо не зросте ціна на кацапцьку нафту, гроші на війну закінчаться вже цього року, а санкції вже починають давити і не енергетичний експорт.
50% це не працюючі. 50% - це половина від можливостей
.
А що означає "гроші на війну закінчаться вже цього року"? Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці?
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:39
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:39
andrijk777 написав:
50% це не працюючі. 50% - це половина від можливостей.
А що означає "гроші на війну закінчаться вже цього року"? Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці
Яких можливостей - раніше ВПК раші працював на 20% від максимуму, а зараз на 50%? Так він вже робить майже на всю потужність, якщо запчастини знайде. Відсутність грошей - це припинення фінансування чи гіперінфляція.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:45
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає
Не думаю, що просто вливання бабла в підсанкційній економіці щось аж так принципово змінить. Все впиратиметься в брак обладнання, і ввезти його з Китаю теж не завжди вийде.
Ефективність цих вливань - це вже інше питання, але в любому випадку це ефективніше ніж заганяти людей автоматами на заводи, щоб вони там по 16 годин вкалували.
Ми говоримо про "воєнні рейси". А чи дасть Китай обладнання/зброю чи ні до цього відношення немає.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:48
andrijk777 написав: lapay написав: andrijk777 написав:
вже десь на 50+% на воєнних рейсах.
50% - це половина працюючих, навіть у совка стільки не було. Якщо не зросте ціна на кацапцьку нафту, гроші на війну закінчаться вже цього року, а санкції вже починають давити і не енергетичний експорт.
50% це не працюючі. 50% - це половина від можливостей
.А що означає "гроші на війну закінчаться вже цього року"? Як це буде виглядати
(як ви собі це уявляєте) на практиці?
гигантский дефицит бюджета
"денег нет но вы держитесь"(с)
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