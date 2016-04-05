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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:54
lapay написав: andrijk777 написав:
50% це не працюючі. 50% - це половина від можливостей.
А що означає "гроші на війну закінчаться вже цього року"? Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці
Яких можливостей - раніше ВПК раші працював на 20% від максимуму, а зараз на 50%? Так він вже робить майже на всю потужність, якщо запчастини знайде. Відсутність грошей - це припинення фінансування чи гіперінфляція.
Можливостей вливання грошей у війну. ВПК - це тільки частина, куди вливаються гроші.
"припинення фінансування"
Ви по-моєму доросла людина. Як ви собі уявляєте припинення фінансування війни???
"гіперінфляція" - не проглядається в 2023 році. Я майже впевнений що її не буде в 2023, можу з вами закластись.
Мушу констатувати що у вас якісь нереалістичні уявлення про "гроші на війну закінчаться вже цього року".
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Додано: Суб 11 бер, 2023 18:59
Прохожий написав:
гигантский дефицит бюджета
"денег нет но вы держитесь"(с)
Ну ок, дефіцит. А чим вони покриють той дефіцит?
Ось в січні/лютому і них "гигантский дефицит бюджета", але все норм у них.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 19:11
andrijk777 написав:
Можливостей вливання грошей у війну. ВПК - це тільки частина, куди вливаються гроші.
"припинення фінансування" Ви по-моєму доросла людина. Як ви собі уявляєте припинення фінансування війни???
"гіперінфляція" - не проглядається в 2023 році. Я майже впевнений що її не буде в 2023, можу з вами закластись.
Мушу констатувати що у вас якісь нереалістичні уявлення про "гроші на війну закінчаться вже цього року"
В мене цілком реалістичні прогнози, і по азербайджанській війні були, і по цій. Звісно, передбачити хід подій набагато легше, ніж їх темп, темп часто залежить від суб'єктивних факторів.
Гроші на війну закінчаться цього року, якщо не зросте ціна московської нафти. В кінці року побачимо.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 19:15
andrijk777 написав:
Ось в січні/лютому і них "гигантский дефицит бюджета", але все норм у них.
Дефіцит всього 300 млрд. Юанів, запасів в ФНБ 800+ мдрд. Юанів. От і покривають поки дефіцит без особливих проблем.
andrijk777 написав:
Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці?
Так, як в України в кінці 2014: увімкнутий друкарський станок, девальвація, інфляція, урізання бюджету.
andrijk777 написав:
Все дуже просто. В ринковій економіці(а в РФ вона ринкова) в 21 столітті переведення на воєнні рейси це просто влити БАГАТО бабла в військову сферу. Бабло можна надрукувати, якщо не вистачає.
Ні це не тільки куча $, а ще й пріоритетність державних замовлень над іншими.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 11 бер, 2023 20:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 20:02
Українські сили утримують західну частину Бахмута
За останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» взяли під свій контроль більшу частину східної частини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.
За даними британської розвідки, українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь через смугу відкритого простору завширшки 200-800 м між забудованими районами.
Завдяки тому, що українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, ця територія стала зоною бойових дій, що, ймовірно, ускладнює спроби «Вагнера» продовжувати наступ на захід.
«Проте українські війська та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими до спроб Росії обійти захисників з півночі та півдня», – зазначили у британській розвідці.
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