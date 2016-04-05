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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:10
pesikot написав:
Продадут юани ? Интересно кому ? В обмен на что ?
Звісно що імпортерам. В обмін на рублі, які за потреби надрукують. https://www.reuters.com/business/chinas ... 023-03-07/
Рупію діти не можуть, саме тому й переводять весь резерв в Юані та золото.
Звісно частково дефіцит поки покривають додатковими податками і "добровільними" внесками, але це затичка на кілька місяців
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 11 бер, 2023 21:19, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:15
flyman
Об"явить РФ "цілі досягнуто - ССО завершено", бюджет в них зійдеться ще й профіцит буде.
Знов «К.О.»?? Да шожтакоє!!!
Будуть у тебе прогнози, які збуваються? Чи соскін головного мозку?
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Додано: Суб 11 бер, 2023 21:23
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Продадут юани ? Интересно кому ? В обмен на что ?
Звісно що імпортерам. В обмін на рублі, які за потреби надрукують
Вот читаю тебя и такое ощущение, что ты из-за поребрика, а не в Закарпатье
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Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
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