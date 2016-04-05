RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3735373637373738
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Продадут юани ? Интересно кому ? В обмен на что ?
Звісно що імпортерам. В обмін на рублі, які за потреби надрукують.
https://www.reuters.com/business/chinas ... 023-03-07/
Рупію діти не можуть, саме тому й переводять весь резерв в Юані та золото.

Звісно частково дефіцит поки покривають додатковими податками і "добровільними" внесками, але це затичка на кілька місяців
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 бер, 2023 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 664
З нами з: 29.07.22
Подякував: 57 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:15

flyman

Об"явить РФ "цілі досягнуто - ССО завершено", бюджет в них зійдеться ще й профіцит буде.



Знов «К.О.»?? Да шожтакоє!!! :lol:

Будуть у тебе прогнози, які збуваються? Чи соскін головного мозку?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8691
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1929 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:23

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Продадут юани ? Интересно кому ? В обмен на что ?
Звісно що імпортерам. В обмін на рублі, які за потреби надрукують

Вот читаю тебя и такое ощущение, что ты из-за поребрика, а не в Закарпатье

Твой уровень - Шариков
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7788
З нами з: 31.08.09
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 3735373637373738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 113965
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483498
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4975
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6798)
11.03.2023 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.