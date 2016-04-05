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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3736373737383739>
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Продадут юани ? Интересно кому ? В обмен на что ?
Звісно що імпортерам. В обмін на рублі, які за потреби надрукують.
https://www.reuters.com/business/chinas ... 023-03-07/
Рупію діти не можуть, саме тому й переводять весь резерв в Юані та золото.

Звісно частково дефіцит поки покривають додатковими податками і "добровільними" внесками, але це затичка на кілька місяців
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 бер, 2023 21:19, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:15

flyman

Об"явить РФ "цілі досягнуто - ССО завершено", бюджет в них зійдеться ще й профіцит буде.



Знов «К.О.»?? Да шожтакоє!!! :lol:

Будуть у тебе прогнози, які збуваються? Чи соскін головного мозку?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 21:23

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:Продадут юани ? Интересно кому ? В обмен на что ?
Звісно що імпортерам. В обмін на рублі, які за потреби надрукують

Вот читаю тебя и такое ощущение, что ты из-за поребрика, а не в Закарпатье

Твой уровень - Шариков
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:06

  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
В Польше еще с Беларусью кордон. Или географию не учили?:) Но то такое. В Польше хорошо усвоили. Хочешь мира, готовься к войне
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:10

  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?

Ризик "Сувалківського калідора" і що замітили вище, щоб не було "В-ва за 3 дні"
  otg написав:Хочешь мира, готовься к войне
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:17

pesikot
Можливо будуть якісь більш конкретні аргументи?
Структура ФНБ станом на 1 грудня: 554 тони золота, 309 млрд. Юанів, 42 млрд. Євро і залишки інших валют на 7 млрд. $ в еквіваленті.
Станом на 1 березня: 539 тон золота, 300 млрд. Юанів, 10 млрд. Євро.
Є рішення продати всі Євро, і залишити 40% золота і 60% Юанів.
Згоден з Вами в тому, що поки покрили дефіцит продажею Євро, а не Юанів. Але вже зовсім скоро залежність резервів москалів від Китаю стане повною, саме тому і є зміст рахувати все в Юанях.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 бер, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:25

причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 11 бер, 2023 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:26

  Дюрі-бачі написав:pesikot
Можливо будуть якісь більш конкретні аргументи?
Структура ФНБ станом на 1 грудня: 554 тони золота, 309 млрд. Юанів, 42 млрд. Євро і залишки інших валют на 7 млрд. $ в еквываленті.
Станом на 1 березня: 539 тон золота, 300 млрд. Юанів, 10 млрд. Євро.
Є рішення продати всі Євро, і залишити 40% золота і 60% Юанів.
Згоден з Вами в тому, що поки покрили дефіцит продажею Євро, а не Юанів. Але вже зовсім скоро залежність резервів москалів від Китаю стане повною, саме тому і є зміст рахувати все в Юанях.
А мы тут гадаем -чего это Китай поддерживает РФ? :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:31

  flysoulfly написав:причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
Ну не очень то обесценивается тот юань. А вот по валюте "экспортера" как раз понятно. Стоит посмотреть изменение структуры импорта. Там практически перешли на все китайское. Только автопроизводителей с кучу всяких китайских брендов. При чем китайцы им задвигают весь этот хлам по очень нарядным ценам.
otg
 
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