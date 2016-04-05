pesikot Можливо будуть якісь більш конкретні аргументи? Структура ФНБ станом на 1 грудня: 554 тони золота, 309 млрд. Юанів, 42 млрд. Євро і залишки інших валют на 7 млрд. $ в еквіваленті. Станом на 1 березня: 539 тон золота, 300 млрд. Юанів, 10 млрд. Євро. Є рішення продати всі Євро, і залишити 40% золота і 60% Юанів. Згоден з Вами в тому, що поки покрили дефіцит продажею Євро, а не Юанів. Але вже зовсім скоро залежність резервів москалів від Китаю стане повною, саме тому і є зміст рахувати все в Юанях.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 11 бер, 2023 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:pesikot Можливо будуть якісь більш конкретні аргументи? Структура ФНБ станом на 1 грудня: 554 тони золота, 309 млрд. Юанів, 42 млрд. Євро і залишки інших валют на 7 млрд. $ в еквываленті. Станом на 1 березня: 539 тон золота, 300 млрд. Юанів, 10 млрд. Євро. Є рішення продати всі Євро, і залишити 40% золота і 60% Юанів. Згоден з Вами в тому, що поки покрили дефіцит продажею Євро, а не Юанів. Але вже зовсім скоро залежність резервів москалів від Китаю стане повною, саме тому і є зміст рахувати все в Юанях.
flysoulfly написав:причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту. Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
Ну не очень то обесценивается тот юань. А вот по валюте "экспортера" как раз понятно. Стоит посмотреть изменение структуры импорта. Там практически перешли на все китайское. Только автопроизводителей с кучу всяких китайских брендов. При чем китайцы им задвигают весь этот хлам по очень нарядным ценам.