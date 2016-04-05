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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:41
flysoulfly написав:
а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:44
flysoulfly написав:
причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
не забуваєм про БРІКс і бажаючих до нього приєднатися, тоді будуть валютні свопи між учасниками, і не все так однозначно з "дешевієм юаня"
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flyman
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:54
otg написав: mephala написав:
у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
В Польше еще с Беларусью кордон. Или географию не учили?:) Но то такое. В Польше хорошо усвоили. Хочешь мира, готовься к войне
если при всем этом еще батон крошить на немцев на 1,3 трилл., то точняк готовиться надо. )
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:55
andrijk777 написав: Дюрі-бачі написав: andrijk777 написав:
Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці?
Так, як в України в кінці 2014: увімкнутий друкарський станок, девальвація, інфляція, урізання бюджету.
Такого в РФ не буде в 2023(якщо не здохне путін), можу це вам гарантувати майже на 100%.
але ось інфо по грошах в Раші - якщо протягом 2022 року гроші (залишки на коррахунках та депосерт - по аналогії з нами) на рівні 5,4-5,7
трлн руб, то вже на кінець 2022 та протягом 2023 - вже 7,3-7,9
трлн руб.
але гроші ніхто не друкує
в прямому сенсі поки що не друкує - під валюту вже почали, а там й до прямої емісії недалеко.
ps за точність цифр на 100% не ручаюсь, бо не спец по РФ, але гадаю правильно знайшов;)
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Додано: Суб 11 бер, 2023 22:58
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
але це робиться штучно. з таким профіцитом торгового балансу наші б форумчани прогнозували би курс 4 юані за долар
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Додано: Суб 11 бер, 2023 23:02
flyman написав: flysoulfly написав:
причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.
не забуваєм про БРІКс і бажаючих до нього приєднатися, тоді будуть валютні свопи між учасниками, і не все так однозначно з "дешевієм юаня"
у долара вдало збігається, що це резервна валюта й вона потрапляє в світ за рахунок торгового дефіциту США.
у Китаю профіцит торгового балансу- як вони це обійдуть?
на пальцях - скільки би Китай не надав юаней рано чи пізно вони знову повернуться в Китай - що далі, ще раз надати кредит?
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