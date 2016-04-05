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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3736373737383739
Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flysoulfly написав:а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.

30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:44

  flysoulfly написав:причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.

не забуваєм про БРІКс і бажаючих до нього приєднатися, тоді будуть валютні свопи між учасниками, і не все так однозначно з "дешевієм юаня"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:54

  otg написав:
  mephala написав:у меня только один вопрос возникает - зачем Польше вооружаться такими темпами если между ними и рашей будет Украина? или они просчитывают вариант что не будет?
В Польше еще с Беларусью кордон. Или географию не учили?:) Но то такое. В Польше хорошо усвоили. Хочешь мира, готовься к войне

если при всем этом еще батон крошить на немцев на 1,3 трилл., то точняк готовиться надо. )
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:55

  andrijk777 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Як це буде виглядати(як ви собі це уявляєте) на практиці?

Так, як в України в кінці 2014: увімкнутий друкарський станок, девальвація, інфляція, урізання бюджету.

Такого в РФ не буде в 2023(якщо не здохне путін), можу це вам гарантувати майже на 100%.

але ось інфо по грошах в Раші - якщо протягом 2022 року гроші (залишки на коррахунках та депосерт - по аналогії з нами) на рівні 5,4-5,7 трлн руб, то вже на кінець 2022 та протягом 2023 - вже 7,3-7,9 трлн руб.

але гроші ніхто не друкує ;)
в прямому сенсі поки що не друкує - під валюту вже почали, а там й до прямої емісії недалеко.

ps за точність цифр на 100% не ручаюсь, бо не спец по РФ, але гадаю правильно знайшов;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 22:58

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:а. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.

30 років курс Долара в Китаї коливається між 6 і 8. Нам би таку дешевіючу валюту

але це робиться штучно. з таким профіцитом торгового балансу наші б форумчани прогнозували би курс 4 юані за долар :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 11 бер, 2023 23:02

  flyman написав:
  flysoulfly написав:причем, шо интересно, юань же валюта экспортера. И Китай ее всьо время старается сильнее занизить к баксу, золоту.
Постояннно дешевеющаая валюта в своих ЗВР - это победа педерации.

не забуваєм про БРІКс і бажаючих до нього приєднатися, тоді будуть валютні свопи між учасниками, і не все так однозначно з "дешевієм юаня"

у долара вдало збігається, що це резервна валюта й вона потрапляє в світ за рахунок торгового дефіциту США.

у Китаю профіцит торгового балансу- як вони це обійдуть?
на пальцях - скільки би Китай не надав юаней рано чи пізно вони знову повернуться в Китай - що далі, ще раз надати кредит?
Shaman
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